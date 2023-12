Daraasad cusub ayaa soo jeedinaysa Neanderthal DNA inay saamayso dabeecadaha qofka subaxdii

By

Soo koobid: Cilmi-baadhis dhowaan la sameeyay ayaa tilmaamaysa in shakhsiyaadka si dabiici ah u toosa goor hore laga yaabo in ay ka dhaxleen dabeecadda qofka subaxdii awoowayaasha Neanderthal.

Marka loo eego daraasad cusub, waxaa jiri kara xiriir hidde-side ah oo u dhexeeya noqoshada hore u kacay iyo haysashada Neanderthal DNA. Cilmi-baadhayaashu waxay ogaadeen in noocyada hidde-sidaha gaarka ah ee la xidhiidha inuu yahay qof subax ah ay aad ugu badan yihiin shakhsiyaadka leh abtirsiinta Neanderthal. Daahfurkan ayaa iftiiminaya saamaynta iman karta ee qaraabadeenii hore ay ku yeelan lahaayeen qaabka hurdada iyo laxanka wareegyada.

Cilmi-baadhistan oo ay sameeyeen koox khubaro ah oo ku xeel dheer cilmiga hidde-sidaha iyo cilmi-nafsiga, ayaa lagu lafaguray genome-ka kumanaan qof oo asalkoodu kala duwan yahay. Marka la barbardhigo kala duwanaanshaha hidde-sideyaasha ee la xidhiidha chronotype (u janjeero inuu noqdo qof subax ama guumays habeenkii), cilmi-baarayaashu waxay aqoonsadeen xiriir weyn oo ka dhexeeya Neanderthal DNA iyo inuu yahay qof hore u kacay.

Iyadoo hababka saxda ah ee ka dambeeya xidhiidhkan uu weli ku socdo baaritaan, saynisyahannadu waxay aaminsan yihiin in noocyada hidde-sidaha qaarkood ee laga dhaxlo Neanderthals ay saameyn ku yeelan karaan saacadaha jirkeena gudaha. Neanderthals, sida aadanaha casriga ah, ayaa la rumeysan yahay inay la kulmeen kala duwanaansho qaabka hurdada iyo laxanka wareegga. Sidaa darteed, dhaxalka hidde-sidaha ee laga helay bini’aadmigii hore waxa laga yaabaa inay qaabeeyeen astaamaha hurdada ee aynu maanta haysanno.

Cilmi-baadhistani kaliya ma bixinayso aragti ku saabsan taariikhdeenna koboca laakiin waxay sidoo kale muujinaysaa isdhexgalka kakan ee u dhexeeya hidde-sideyaasha iyo habdhaqanka hurdada. Fahamka arrimaha hidde-sidaha ee gacan ka geysta hab-nololeedkeenna hurdada ayaa laga yaabaa inay raad ku yeeshaan horumarinta hababka gaarka ah ee maaraynta hurdada iyo daawaynta shakhsiyaadka qaba cilladaha hurdada.

Gebagebadii, daraasaddan waxay soo jeedinaysaa in soo jeedkeenna subaxda hore laga yaabo inuu yeesho xidido ka qoto dheer sidii aan markii hore moodaynay. Awowayaasheena Neanderthal waxaa laga yaabaa in ay nagu soo kordhiyeen hidde-sidaha ah in aan nahay dadka subaxda, isaga oo dib inoogu xiraya waayihii hore iyo sida ay u saamayso habka hurdada ee maanta. Cilmi baaris dheeraad ah ayaa loo baahan yahay si loo daah furo hababka hidde-sidaha gaarka ah ee ku lug leh, laakiin daahfurkan ayaa furaya waddooyin cusub oo lagu sahamiyo saameynta hidde-sidaha ee habdhaqanka hurdada.