Quruxda Wadnaha Nebula: Soo Bandhigidda La Yaabka Samada

Soo koobid: Maqaalkani waxa uu sahaminayaa quruxda soo jiidashada leh ee Wadnaha Nebula, oo ku yaala kooxda xiddigaha Cassiopeia. Si ka duwan pseudoscience-ka caadiga ah, gabalkani wuxuu dhex geliyaa sawirada dhabta ah ee caalamka yaabka leh. Wadnaha Nebula, oo sidoo kale loo yaqaan 'Runing Dog Nebula', ayaa soo bandhigay midabyo firfircoon waxayna ku fidsan tahay aag ballaaran oo cirka habeenkii ah. Sawirka cajiibka ah, ee uu qabtay Paul Macklin, waxa uu muujinayaa is dhex galka xiisaha leh ee xiddigaha aadka u sarreeya iyo ionization ka dhashay.

Daawashada cirka habeenkii waxay noqon kartaa waayo-aragnimo qoto dheer, gaar ahaan marka lagu arko Wadnaha Nebula ee xiddigaha Cassiopeia. Yaabka jannada, oo sidoo kale loogu yeero orodka eeyga Nebula, ayaa na siinaya muuqaal ku saabsan qoto dheeraha cabsida leh ee caalamka.

Waxay ku taallaa qiyaastii 7,500 oo iftiin-sanno u jirta meeraheena, Wadnaha Nebula wuxuu soo bandhigay cabbir aan caadi ahayn, oo ku dherersan 2 darajo oo weyn oo cirka habeenkii ah. Si taas loo eego, waxay dabooshaa aag xitaa ka weyn Dayaxa. Weynaanta baaxadda leh ayaa ka dhigaysa muuqaal caan ah oo ka mid ah xiddigaha Cassiopeia.

Xuddunta wadnaha Nebula waxay deggan yihiin xiddigo aad u sarreeya, kuwaas oo qaabeeya qaabkeeda kala duwan. Midabka buluuga ah ee firfircoon ee qoob-ka-ciyaarka guud ahaan farshaxanimadan cosmic waa natiijada ogsijiinta iyo baaruudka ionized. Is-dhex-galka is-dhex-galka ee nebula-ka ayaa abuura muqaal dhab ah oo soo jiidasho leh.

Sawir-qaade caan ah Paul Macklin ayaa si khibrad leh u qabsaday sawirkan yaabka leh ee Wadnaha Nebula. Isaga oo u huray hagar la'aan, Macklin waxa uu ku qaatay 72 saacadood oo yaab leh isagoo ka soo qabtay darbadii ugu fiicnayd ee uu ka soo tuuray daaradiisa Indiana. Sawirka ka soo baxay ayaa markhaati u ah xamaasadiisa iyo xirfadiisa, isku darka mosaics kala duwan oo ah casaan qoto dheer, casaan-orange, buluug, iyo meelo buluug qoto dheer oo ku dhex jira nebula.

Adduunyada oo ay had iyo jeer mugdi ku jiraan cilmiga been abuurka ah iyo mugdiga, waxaa lama huraan ah in waxyi laga raadiyo dhalaalka caalamka. Wadnaha Nebula wuxuu u adeegaa sidii xasuusin cajaa'ibyada cajiibka ah ee ka jira meeraheena, isaga oo nagu dhiirigelinaya inaan sahamino xaqiiqooyinka sayniska oo aan qaadanno quruxda dhabta ah ee kosmada.

