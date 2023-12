Cilmi-baarayaal Shiinees ah ayaa sameeyay daah-fur dhab ah oo ay ku caawinayaan Shiinaha Shan-boqol-Boqol-mitir ee Telescope Spherical Radio Telescope (FAST). Waxay dhiseen buugga tayada ugu weyn abid ee ilaha hydrogen (HI) ee dhexdhexaadka ah ee ka baxsan Galaxy-keena. Guushaas ayaa aad uga gudubtay heerka aqooneed ee hadda jira tiro iyo tayo ahaanba.

Loo yaqaan FAST All Sky HI Survey (FASHI), mashruucani waxa uu qaatay saddex sano oo keliya in la dhammaystiro, laga bilaabo Agoosto 2020 ilaa Juun 2023. Sahanku wuxuu daboolay ku dhawaad ​​7,600 darajo laba jibaaran oo cirka ah, taas oo daaha ka qaadaysa 41,741 ilo HI ah oo cajiib ah. Cabbirkan muunadda ah ee baaxadda leh waxa uu ka dhigan yahay horumar weyn oo xagga hore ah oo xagga fahamka ka kooban iyo qaab-dhismeedka galaxies.

Hydrogen, oo ah curiyaha ugu badan ee koonka, ayaa door muhiim ah ka ciyaara samaynta iyo kobcinta galaxies. Gudaha galaxies diskka, HI wuxuu u adeegaa sidii qayb muhiim ah oo ka mid ah dhexdhexaadiyaha interstellar. Marka la xisaabiyo tiro badan oo ilo HI ah, saynisyahannadu waxay helayaan fikrado qiimo leh oo ku saabsan dhaqdhaqaaqa iyo sifooyinka galaxies.

FAST, oo leh dareenkeeda cajiibka ah iyo xallinta, waxay caddaysay inay tahay qalab awood u leh sahankan. Marka la barbardhigo sahanadii hore ee HI, FAST waxay bixisaa xalin muuqaal iyo muuqaal sare ah, caymis balaadhan, iyo tayada xogta la isku halayn karo. Awoodeeda waxay awood u siinaysaa in la ogaado calaamadaha HI ee daciifka ah iyo kuwa daciifka ah ee aan hore u helin cilmi-baarayaasha.

Kooxda cilmi-baarista ee ka dambeysa mashruucan dhagax-dhigga ayaa si deeqsinimo leh ula wadaagay xogta indha-indheynta ay heshay FAST cilmi-baarayaasha adduunka oo dhan. Xogtan waxa ay haysaa awood aad u weyn oo wax looga qabanayo weydiimo badan oo astrophysical ah, oo ay ku jiraan dabeecadda maaddada mugdiga ah, jiritaanka galaxies aan la garanayn oo daciif ah, iyo sidoo kale qaab dhismeedka iyo korriinka cosmos-ka.

Natiijooyinka sahankan hal-abuurka leh ayaa lagu daabacay joornaalka caanka ah ee SCIENCE CHINA Physics, Mechanics iyo Astronomy. Ka qaybqaatayaasha daraasadda waxaa ka mid ah cilmi-baarayaal ka socda Jaamacadda Guizhou, Kormeerayaasha Astronomical Qaranka ee hoos yimaada Akadeemiyada Sayniska Shiinaha, iyo Jaamacadda Peking.

Tan iyo markii ay si rasmi ah u bilaabatay Janaayo 11, 2020, FAST waxay isku cadeeysay inay tahay telescope-ka ugu weyn ee raadiyaha hal saxan ah ee aduunka. Iyada oo aagga soo-dhoweynta ay le'eg tahay 30 garoon kubbadda cagta caadiga ah, awooddeedu waxay sii wadaa inay ka yaabsato bulshada sayniska. Waxay ku taallaa niyad-jabka karst ee dabiiciga ah ee Koonfur-galbeed ee Shiinaha ee Guizhou, FAST waxay u taagan tahay sida ay uga go'an tahay Shiinaha inay riixdo xuduudaha cilmi-baarista xiddigiska.