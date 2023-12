Ku Iftiimaya Purple & Cagaar: Sahaminta Hal-abuurka STEVE Phenomenon

Haddaynu nahay bini'aadamku waxay inta badan aaminsan yihiin inaynu fahamnay kakanaanta dabeecadda, kaliya in la hoosaysiiyo yaababkeeda dahsoon. Sidan oo kale nalalka cabsida leh ee cirka ku rinjiyeeyay ee cagaarka iyo guduudka ah. In kasta oo laga yaabo in aan u maleynay in xargaha ethereal ay yihiin auroras, waxyi dhowaan soo baxay ayaa burburiyay fikradaheennii hore. Allow noo ogolow inaan ku soo bandhigno ifafaale loo yaqaan STEVE, ama Kordhinta Xawaaraha Kuleylka xooggan.

Si ka soo horjeeda caqiidada caanka ah, nalalka guduudan iyo cagaarka ah ee soo jiidanaya Hemisphere Waqooyiga maaha auroras dhaqameed. Taa beddelkeeda, waxay yihiin natiijada joogitaanka xiisaha leh ee STEVE. Dhacdadan indhaha ee jawiga ayaa soo jiidatay dareenka daawadayaasha aurora iyo xiiseeyayaasha 2016, kuwaas oo ku baabtiisay magaca Steve. Si kastaba ha ahaatee, caddayntu waxay soo jeedinaysaa in indha-indhaynta Steve laga yaabo inay dib u soo noqoto ilaa 1705. Waqtigaas, dabeecadeeda dhabta ah waxay ku hadhay hal-xidhaale yaab leh oo dad badan wareeriyay.

Ma ahayn ilaa xubnaha kooxda Facebook ee Alberta Aurora Chasers ay isu yimaadaan in ay si sax ah u aqoonsadeen oo ay u magacaabeen ifafaale. Waxaa loogu yeeraa "proton arc", Steve waxaa loo aaneeyay aurora proton ah. Dadka xiiseeya waxay isla markiiba ogaadeen in nalalkan quruxda badan aysan ahayn kuwo qurux badan laakiin sidoo kale muujinta qaybo ka mid ah qoraxda oo la falgasha goobta magnetic Earth.

Tan iyo markii la helay, Steve waxaa lagu arkay meelo kala duwan, oo ay ku jiraan Boqortooyada Ingiriiska, Kanada, Alaska, waqooyiga Maraykanka, Australia, iyo New Zealand. Dhacdadani waxay u muuqataa sida qaanso cidhiidhi ah oo fidsan boqolaal ama kun oo mayl, badiyaa la siman bari-galbeed, waxayna socotaa 20 daqiiqo ilaa saacad. Si xiiso leh, Steve kaliya ayaa la arkaa marka aurora uu jiro, in kasta oo aysan ahayn aurora joogto ah. Saynis yahannadu waxay soo jeedinayaan inay ka kooban tahay qulqul dhaq-dhaqaaqa oo ah qaybo aad u kulul, oo loo yaqaan 'sub-auroral drift' ama SAID.

Maaddaama uu dhulku ku hawlan yahay muddada dhaqdhaqaaqa qoraxda la kordhiyay ee loo yaqaanno ugu badnaan qorraxdu, fursadaha lagu marag kacayo bandhigyada samada sida Steve ayaa kordhin doona. Wareegga qorraxdu wuxuu dhacaa qiyaastii 11-kii sano ee kasta, isagoo siinaya daawadayaasha fursad ay kula yaabaan nalalka qoob-ka-ciyaarka xitaa meelaha hoose ee loolka. Iyadoo Steve si fiican loogu arkay muraayadda kamarada, oo u muuqda sidii cidhiidhi daciif ah oo cirka isku shareeray, waxa kale oo lagu arki karaa isha qaawan, inkasta oo si fudud loo illoobo.

Nagu soo biir si aan u qaadanno yaabka iyo quruxda yaababka dabiicadda inta aan sii wadno sahminta iyo xallinta hal-abuurka ifafaale STEVE.

FAQs

Waa maxay ifafaalaha STEVE?

Ifafaalaha STEVE, oo sidoo kale loo yaqaan Kobcinta Xawaaraha Kuleylka Adag, waa dhacdo muuqaal ah oo jawiga hawada ku jirta oo u muuqata sida midab buluug iyo cagaar ah oo iftiinka cirka ah.

Xagee lagu arki karaa STEVE?

STEVE ayaa lagu arkay meelo kala duwan, oo ay ku jiraan Boqortooyada Ingiriiska, Kanada, Alaska, gobollada waqooyiga ee Mareykanka, Australia, iyo New Zealand.

Ilaa intee ayuu jiraa STEVE?

STEVE caadi ahaan waxay socotaa ilaa 20 daqiiqo ilaa saacad.

STEVE ma yahay nooc ka mid ah aurora?

Inkasta oo STEVE lagu arkay aurora, ma aha aurora dhaqameed. Saynis yahanadu waxay soo jeedinayaan in uu ka kooban yahay qulqulka dhaqsaha badan ee walxaha aadka u kulul ee loo yaqaan sub-auroral drift ama SAID.