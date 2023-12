Ndiani Akagadzira Periodic Tafura Yezvinhu?

By

Musoro: Kuburitsa Mavambo ePeriodic Tafura Yezvinhu: Rwendo rweKuwana

Introduction:

Iyo Periodic Tafura yeElements chishandiso chesainzi chakasandura manzwisisiro edu ezvakakosha zvekuvaka zvematter. Asi wakambozvibvunza here kuti ndiani ane basa rekuita uku kunoshamisa kwesangano? Muchinyorwa chino, tinoongorora nhoroondo inonakidza yePeriodic Tafura, tichiongorora mipiro yevasainzi vakasiyana-siyana uye kujekesa mufananidzo unoshamisa uri shure kwekusikwa kwayo.

Genesisi yePeriodic Table:

Pfungwa yekuronga zvinhu yakatangira kare apo budiriro yaiziva mapatani muzvinhu zvezvimwe zvinhu. Zvisinei, pakanga pasina kutozosvikira muzana ramakore rechi19 apo fambiro mberi huru yakaitwa mukukamuranisa zvinhu zvakarongeka.

1. Antoine Lavoisier:

Kazhinji anonzi "Baba veChemistry Yemazuva Ano," Antoine Lavoisier akaisa hwaro hwekuvandudzwa kwePeriodic Table. Mukupera kwezana ramakore rechi 18, akanyora runyoro rwezvinhu 33 zvinozivikanwa ndokuzviisa muzvikamu zvichibva pazvimiro zvazvo, kubatanidza magasi, simbi, asiri simbi, uye pasi.

2. John Newlands:

Pakati pezana remakore rechi19, John Newlands akakurudzira Mutemo weOctaves, uyo waiti zvinhu zvairatidza zvinhu zvakafanana kana zvarongwa maererano nekuwedzera uremu hweatomu. Kunyange zvazvo pfungwa yake yakanga isina kukanganisa, yakaratidza danho rinokosha kune pakupedzisira kusikwa kwePeriodic Table.

3. Dmitri Mendeleev:

Zita rinonyanya kufanana nePeriodic Table nderaDmitri Mendeleev, nyanzvi yemakemikari yekuRussia. Muna 1869, Mendeleev akabudisa basa rake guru, "Principles of Chemistry," kwaakapa tafura yakazara yezvinhu zvakarongwa nehuremu hweatomu. Zvinotoshamisa ndezvokuti, akasiya mikaha yezvinhu zvisati zvafukunurwa uye akafanotaura zvakarurama zvinhu zvazvo, zvichiita kuti azivikanwe nevanhu vakawanda.

Nhaka yaMendeleev uye Kushanduka kwePeriodic Tafura:

Mendeleev's Periodic Table yakashanda sehwaro hwekumwe kufambira mberi mumunda we chemistry. Nokufamba kwenguva, masayendisiti akawana zvimwe zvinhu, zvichiita kuti zvigadziriswe uye kunatsiridza tafura yepakutanga. Vacherechedzi vakabatsira mukushanduka kwayo vanosanganisira Henry Moseley, Glenn T. Seaborg, uye International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC).

FAQs:

Q1. Ndezvipi zvinhu zvakatanga kuiswa muPeriodic Table yaMendeleev?

A1. Tafura yepakutanga yaMendeleev yaiva nezvinhu 63, zvakarongwa maererano nekuwedzera uremu hweatomu.

Q2. Zvakafanotaurwa naMendeleev nezvezvinhu zvisina kuwanikwa zvakazadzika here?

A2. Hongu, zvinoshamisa, kufanotaura kwaMendeleev nezvezvinhu zvakadai segallium, germanium, uye scandium kwakabvumikiswa kuti kwakarurama apo kwakazowanwa gare gare.

Q3. Ndiani akawana chekupedzisira chinongoitika chega kuti chiwedzerwe kuPeriodic Tafura?

A3. Chinhu chekupedzisira chinoitika chega, francium, chakawanikwa naMarguerite Perey muna 1939.

Q4. Ndezvipi zvinhu zvinozivikanwa parizvino muPeriodic Tafura?

A4. Kubva pari zvino, iyo Periodic Tafura ine 118 zvinhu, zvinosanganisira zvese zvinongoitika uye zvekugadzira zvinhu.

mhedziso:

The Periodic Table of Elements inomira seuchapupu hwehungwaru uye kushanda pamwe chete kwevazhinji vesainzi munhoroondo yese. Kubva pazvikamu zvekutanga zveLavoisier kuenda kutafura yeshanduko yaMendeleev, rwendo rwekuwanikwa rwave rwuri rwekukwenenzvera uye nekuwedzera. Sezvo isu tichienderera mberi nekuongorora miganhu yekemesitiri, iyo Periodic Tafura inoramba iri chishandiso chakakosha, ichitungamira manzwisisiro atinoita nezvechadenga padanho rayo rakakosha.

Sources:

- Royal Society yeChemistry: [https://www.rsc.org/periodic-table/]

- American Chemical Society: [https://www.acs.org/content/acs/en/education/whatischemistry/landmarks/mendeleevs-periodic-table.html]