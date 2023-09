PlayStation 5 Console Bundles Gamuchira mutengo wemadhora makumi mashanu muUS

By

Sony yakazivisa kudzikiswa kwemadhora makumi mashanu pamutengo wePlayStation 50 console mabundle muUnited States. The Call of Duty: Modern Warfare 5 PS2 bundle yakaderedzwa kubva pa$5 kusvika pa$539.99, neinopihwa iyi inowanikwa online paPlayStation Direct kusvika Gunyana 489.99. Pamusoro pezvo, vatengesi vakaita seBest Buy neWalmart vari kupawo chisumbu chimwe chete che30 $. Iyo Final Fantasy 489 bundle uye Horizon Yakarambidzwa West bundle yakagamuchirawo madhora makumi mashanu, inowanikwa kuWalmart uye Best Buy.

Kune avo vanofarira, GameStop parizvino iri kupa kuderedzwa kwemadhora makumi mashanu pakusarudza PS50s paunenge uchitenga muchitoro kusvika 5. Izvo zvakakosha kucherechedza kuti iyo PS9.29.23 discounts muUS yave kushoma hukasha kana ichienzaniswa neEurope, uko Sony ichangobva kumhanyisa kukwidziridzwa kwemitengo miviri mumwedzi yakawanda. Kukwidziridzwa uku kwaisanganisira kudzikiswa kwe-£ 5 / €75 pamutengo weiyo yakajairwa PS100 modhi.

Svondo rapfuura, Sony yakawedzera mitengo yePlayStation Plus kunyoreswa kusvika 35%. Kukwira kwemutengo uku kwakakanganisa zvirongwa zvekunyoreswa kwemwedzi gumi nemiviri zveSevhisi Essential, Yekuwedzera, uye Premium tiers, nemitengo ichikwira nemadhora makumi maviri- $12 / £20- £40 / €10-€20 zvichienderana nehurongwa hwenhengo hwakasarudzwa.

Izvo zvinofanirwa kutaurwa kuti akavimbika leaker akaburitsa mimwe mitambo ichawedzerwa kuPlayStation Plus Game Catalog mwedzi uno.

