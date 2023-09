Julia Joung: Kubva Enda kune Biology

By

Julia Joung, mumwe weMIT Technology Ongororo's 2023 Innovators Under 35, akawana zororo uye chido chitsva paakaona AI ichikunda mumwe weakanakisa Go vatambi munyika. Apedza hudiki hwake muTaiwan achigona mutambo, Joung aigara achifunga nezve Go sedambudziko risingagadzirike. Zvisinei, akawana kuti biology yakatomunetsa zvikuru.

Munguva yekutsvagisa kwake undergraduate mune neuroscience lab paStanford University, Joung akaona maitiro asina kujairika mumasero europi anonzi astrocytes. Izvi zvakamushamisa uye zvakaita kuti anyanye kufarira biology. Akaenderera mberi nerwendo rwake nekujoinha lab yenyanzvi yekugadzira majini Feng Zhang paBroad Institute muCambridge, Massachusetts. Ikoko, akanyura mu "genome-scale screening," achishandisa maturusi akaita seCRISPR kugadzirisa imwe neimwe ye20,000 genome mujenome remunhu kuti anzwisise maitiro avo.

Chinangwa chaJoung chaive chekushandisa genetic screening kune chaiwo maseru ehuropi akadai seastrocytes, ayo akaoma kuburitsa mulabhu. Nekuongorora mabatiro eakasiyana ezvinyorwa zvinyorwa pamaseru maseru, akavavarira kunzwisisa maitiro avanoita sero kuzivikanwa. Ongororo yake yakaguma ne "atlas" inoratidza pesvedzero yezvinyorwa zvega zvega. Chinangwa chekupedzisira ndechekukwanisa kugadzira chero rudzi rwesero nenzira inodzorwa, iyo inogona kuve nekushandisa mukuongororwa kwezvinodhaka uye kufambira mberi kwekurapa.

Kunyangwe chiyero chekuongororwa kwemajini chakakura, ichida kubatana uye zviwanikwa zvakakura, Joung anoramba akazvipira kusimudzira munda. Basa rake razvino kuWhitehead Institute rinotarisa pakunzwisisa maitiro eprotein synthesis mukati memasero. Joung inofambiswa nehudzamu husingagumi hwemikana iyo biology inopa uye inoenderera mberi nekugadzira maturusi ekupindura mibvunzo yakakosha.

Rwendo rwaJulia Joung kubva kuhunyanzvi Enda kukuongorora zvakavanzika zvebhayoloji runoratidza kuda kwake kuziva uye kuzvipira pakusundidzira miganhu. Sezvaanonyura mukati mekuomesesa kwekubvunza kwesainzi, basa rake rinovimbisa kuburitsa humbowo hutsva hunogona kuumba ramangwana remushonga uye tekinoroji.

Zvinyorwa: MIT Technology Ongororo