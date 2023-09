Fortnite Kwidziridzo 26.10: Downtime Schedule uye Kufungidzira Nezve Zvitsva Zvirimo

Mugadziri weFortnite, Epic Mitambo, akazivisa kuti mutambo uyu uchave usingawanikwe kwenguva pfupi yekuvandudza 26.10. Iyi yekuvandudza ichashanda kumapuratifomu akasiyana anosanganisira PS5, PS4, Xbox consoles, Nintendo Shandura, Android, uye PC. Vatambi vanogona kutarisira kuti iyo yekuvandudza ichave iripo yekurodha mangwanani aGunyana 12.

Nekuvandudza, vashandisi vanofanirwa kutarisira nguva ye server downtime. Izvi zvinoreva kuti Fortnite ichave isingatambwe kwenguva pfupi kwemaawa akati wandei. Kuti uwane ruzivo rwakadzama rwekuti paunogona kupinda zvakare mumutambo, heino iyo 26.10 server downtime schedule:

-Nguva yekudzikira inotangwa kutanga na 4 AM ET, zvobva zvaita kuti pasave nekuita mutambo.

-Kuvateveri veUK, nguva yakazara yekusashanda ichatanga na9 AM BST ukuwo matchmaking ichizoremara na8.30 AM BST.

Nepo Epic Mitambo isina kunyatso taura kuti nguva yekudzikira ichapera rinhi, kugadzirisa kunowanzotora angangoita maawa mashoma. Naizvozvo, Fortnite inofanirwa kunge yadzoka online na11 AM BST munguva pfupi yapfuura.

Kuziviswa kweichi update kwakonzera fungidziro pakati pevanofarira nezve izvo zvitsva zvichaverengerwa mukuvandudza 26.10. Vamwe vateveri vanofungidzira kuti, nekusvika kwekutanga kwekutanga kwekutanga kweMortal Kombat 1, Sub Zero kubva kune iyo franchise inogona kuve inotamba hunhu muFortnite.

Pamusoro pezvo, Epic Mitambo inotarisirwa kuunza chinhu chitsva kana chombo, pamwe neAugment nyowani. Iyo chitoro chechinhu chinogashirawo matehwe matsva evatambi kuti vawane uye vawedzere ruzivo rwavo rwemitambo.

Padivi peizvi zvitsva zvekuwedzera, Epic Mitambo ichagadzirisa tsikidzi dzakapararira uye glitches yemutambo kubva kutanga kwemwaka mutsva, ichienderera mberi nekupukuta mutambo kuti unakirwe zvakanyanya.

