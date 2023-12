Kudzoka Kwekupfuura Zvakanaka & Zvakaipa: Yakagara Yakamirirwa Yegore Rekare Edition

By

Nyika yemitambo iri kuita ruzha nemanyawi sezvo iyo inodiwa yekare, Beyond Good & Evil, inosimuka muchimiro cheiyo yakakosha 20th Anniversary Edition. Chitoro cheMicrosoft cheXbox chakanyorwa zvisingatarisirwi mutambo wacho, chichiratidza zvinokatyamadza zvibodzwa uye zvinhu zvinonakidza tisati takurumidza kudhonza kunze kwenyika. Zvisinei, internet yakakurumidza kubata, ichiparadzira nhau semoto wesango.

Iyo Anniversary Edition inovimbisa yakawedzerwa mutambo wemitambo ine 4K resolution uye yakatsetseka makumi matanhatu mafuremu pasekondi imwe chete. Vatambi vanogona kutarisira magiraidhi akavandudzwa, zvinodzora, uye odhiyo, zvichiunza nyika inonakidza yeHillys kuhupenyu sezvisina kumbobvira zvaitika. Asi handizvo zvega-iyi edition inosumawo-zvinyowani maficha, anosanganisira autosave uye muchinjika-save kugona, zvichiita kuti mutambo wemutambo ushande pamidziyo yakasiyana.

Mafeni emutambo wepakutanga achafara kuwana nyowani yekumhanyisa modhi uye yakagadziridzwa zviwanikwa, zvichipa matambudziko matsva kune kunyange vatambi vane nguva yakawanda. Pamusoro pezvo, kuvhima pfuma muHillys yose kunopa mibairo yakasarudzika uye nzwisiso mune protagonist Jade inonakidza yapfuura. Kusimukira kwemutambo uye zvakavanzika zvinoratidzwa zvinoyevedza mune yemhemberero gallery, zvichibvumira vatambi kuti vaongorore zvakadzika munyika inonakidza yeBeyond Good & Evil.

Nepo rumutsiriro rwunofadza rwakapotsa chiitiko chaicho chemakore makumi maviri, zvinoratidza zvakasimba kuti chiziviso chepamutemo uye kusunungurwa kwava pedyo. Ubisoft, muparidzi wemutambo, haasati ataura nezve ichangoburwa Xbox chitoro rondedzero. Nekudaro, iyo Electronic Software Ratings Board (ESRB) yakatoyera iyo 20th Anniversary Edition yemapuratifomu akawanda, anosanganisira PlayStation, Xbox, Nintendo Chinja, uye PC, zvichiratidza kuburitswa kwakakura kuri pedyo.

Beyond Good & Evil yakatanga kutora mwoyo yevatambi muna 2003, ichiwana rumbidzo yakashata yekutaura kwayo nyaya uye mutambo unonakidza. Iyo yakamirirwa kwenguva refu sequel, Beyond Good & Evil 2, yakaziviswa muna 2017 asi yakatarisana nekunonoka kwakawanda uye zvishoma zvigadziriso. Kunyangwe paine zvimhingamipinyi, vateveri vanochengeta tariro yekuti mutambo wakamirirwa uyu unozopedzisira wabudirira.

Sources:

- Xbox Chitoro: [xbox.com/exciting-gaming-news]

- ESRB: [esrb.org/20th-anniversary-edition-ratings]

FAQ

Mubvunzo: Ndeapi mapuratifomu achaburitswa iyo Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition?

A: Mutambo unotarisirwa kuburitswa paPlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X | S, Nintendo Switch, uye PC.

Mubvunzo: Ndezvipi zvitsva uye kuvandudzwa zvinogona kutarisirwa nevatambi mune ino edition?

A: The 20th Anniversary Edition inounza 4K resolution, 60 mafuremu pasekondi imwe neimwe, yakagadziridzwa magirafu, zvidzori, uye odhiyo. Inounzawo autosave, cross-save, speedrun mode, uye zvakagadziridzwa kubudirira.

Mubvunzo: Is Beyond Good & Evil 2 ine hukama neiyo 20th Anniversary Edition?

A: Beyond Good & Evil 2 mutambo wakasiyana uye uchiri mukusimudzira. Iyo 20th Anniversary Edition idition yakakosha yemutambo wekutanga.

Mubvunzo: Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition ichaburitswa riini?

A: Kunyange zuva rekuburitswa riri pamutemo risati raziviswa, kutaridzika kwemutambo kuchangoburwa pachitoro cheXbox kunoratidza kuti kutangwa kunogona kuitika munguva pfupi. Ramba wakatarisa kune zvigadziriso kubva kuUbisoft.

Mubvunzo: Vatambi vanogona kutarisira zvimwe zvekuwedzera kana mibairo mu20th Anniversary Edition?

A: Ehe, vatambi vanogona kunakidzwa nekuvhima pfuma mumutambo wese kuti vawane mibairo yakasarudzika. Iyo anniversary gallery inopawo ruzivo rwekuvandudza uye zvakavanzika zvemutambo.