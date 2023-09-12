Yakanakisa Android Remotes ye2023: Wedzera Yako Varaidzo Chiitiko

Kana iwe wakaneta nekutsvaga iyo chaiyo Android kure kudzora zvishandiso zvako, usatarise mberi. Muchinyorwa chino, ticharatidza gumi nerimwe akanakisa maremote eAroid e11 ayo anovhara zvese zvaunoda, kungave kudzora TV yako, imba yemitambo system, kana smart home devices. Aya maremote anopa maficha epamberi, mushandisi-ane hushamwari nzvimbo, uye musono kuenderana kuti uwedzere ruzivo rwako rwevaraidzo.
Android TV Bhokisi Remote Control:
Iyi kure ndiyo inofanirwa-kuve nemidziyo yevashandisi veApple TV Bhokisi. Inopindirana nemhando dzakakurumbira uye haidi hurongwa. Ingoisa mabhatiri matsva uye wotanga kuishandisa ipapo ipapo. Iyo package inosanganisira imwe remote control, uye inofambiswa nemabhatiri maviri AAA. Iyo kure ndeye compact uye dema muruvara, inopa nyore uye nyore kushandisa.
Tsiva Remote Control ye Android TV Bhokisi:
Uku kutsiva kure kure kunoenderana neakasiyana Android TV Bhokisi modhi. Inopa kuseta kuri nyore nemabhatiri maviri eAAA chete. Iyo compact dhizaini uye yakafara kuenderana inoita kuti ive yakavimbika uye yakanakira sarudzo yekudzora yako Android TV Bhokisi.
Rii MX3 Multifunction 2.4G Fly Mouse Mini Wireless Keyboard & Infrared Remote Control:
Ichi chishandiso chinogoneka chinosanganisa isina waya kiyibhodhi, mbeva, uye kure kure kudzora kuita imwe. Inoenderana neyakasiyana midziyo yakadai seGoogle Android Smart TV/Bhokisi, IPTV, Windows, uye MAC OS. Iyo inofambisa sensor inobvumira kudzora kuri nyore kwegonzo nekuzunguza kure, uye inoratidzira plug uye yekutamba setup. Iyo zvakare ine IR yekudzidza kugona, ichiibvumira kudzidza anosvika makiyi mashanu paTV yako IR iri kure.
Pakazere, aya maremote eAroid anopa nyore, nyore kushandisa, uye kuenderana neakasiyana emidziyo. Nemaitiro avo epamberi uye mushandisi-ane hushamwari maficha, iwo akagadzirirwa kukwidziridza ruzivo rwako rwevaraidzo. Taura zvakanaka kune kunetseka kwemaremote akawanda uye uti mhoro kuti zvireruke pamunwe wako.
Sources:
- (Kwakabva 1: Yakajairwa IR Replacement Remote)
- (Kwakabva 2: Tsiva Remote Control Fit yeAndroid TV Bhokisi A95X R2 S905W TX2 TX3 Mini TX5 TX6 TX9 Pro TX3 Max TX92 TX95 Mini TX3 Max TX5 Pro TX5 Max TX6 Max TX9 Pro TX92 TX95)
- (Kwakabva 3: Rii MX3 Multifunction 2.4G Fly Mouse Mini Wireless Keyboard & Infrared Remote Control)