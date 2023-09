Kushandisa Dhigirii Kudzidzira Kuvhara Iyo Digital Unyanzvi Gap

By

Mari yekudzidzira basa yakaunzwa nehurumende yeUK muna 2017 senzira yekuti vashandirwi vakakura vaise mari mukudzidzira basa. Vashandirwi vane mari yemuhoro inodarika mamirioni matatu emadhora pagore vanofanirwa kubhadhara 3% yemari yavo yegore rose yemuhoro muhomwe yelevy. Vanogona kuzoshandisa mari idzi kutsigira yavo yekudzidzira basa uye mitengo yekuongorora kana kuiendesa kune mumwe mushandirwi. Nekudaro, chero mari isingashandiswe inopera.

Kune huwandu hwakasiyana hwemaitiro ekudzidzira anowanikwa pamatanho akasiyana, kusanganisira ayo ari mumabasa edhijitari. The Institute for Apprenticeships & Technical Education (IfATE) inopa mepu dzebasa kubatsira vashandirwi kuona mafambiro uye nzira dzekusimudzira dzevadzidzi. Mayunivhesiti akatarisana nebasa, seBuckinghamshire New University (BNU), akapindawo mumusika wepamusoro uye dhigirii rekudzidzira basa, achipa ruzivo rwekudzidzira basa mumaindasitiri akadai sehutano, chipurisa, engineering, bhizinesi uye manejimendi, uye dhijitari.

Vashandirwi vanowanzotora vanhu vanodzidzira basa pazvidzidzo zvepazasi uye vanovapa mikana yekuti vakwire kusvika padanho rakazara redhigirii. Izvi zvinobvumira vanodzidzira basa kuti vawane dhigirii reBachelor yakazara mukati menguva pfupi pfupi kana zvichienzaniswa nemakore mana echinyakare.

Nepo panogona kunge paine kutyira pamusoro pemitengo yekupedzwa kwekudzidzira basa, vashandirwi vanofanirwa kutarisisa rekodhi rekodhi yevanopa vavari kufunga. Semuenzaniso, BNU ine chiyero chekupedza chinodarika makumi mapfumbamwe muzana padhigirii ravo reDigital uye Technology Solutions Professional (BSc) yekudzidzira basa. Iyi chiyero chekudzidzira basa ine nzira nhanhatu dzakasiyana, dzinosanganisira Software Engineering, IT Consultancy, Cyber ​​​​Security, Networking, Data Analysis, uye Bhizinesi Analysis.

Vadzidzisi vekudzidzisa vanogona kupa akasiyana emhando dzekutumira, senge kuburitswa kwezuva kana kuendesa block. Ivo vanogona zvakare kugadzira bespoke yekuburitsa modhi yevashandirwi vanogona kutora vashoma nhamba yevadzidzi.

Madhigirii ekudzidzira basa anogona kushandura maererano nekukura kwemunhu. Vanopa vadzidzi ruzivo rwakakosha rwebasa uye mukana wekuwana dhigirii pasina kuwedzera chikwereti. Madhigirii ekudzidzira mabasa haangogumiri kune vanosiya chikoro; ivo zvakare vanobatsira vashandi varipo vanoda kukwirisa kana basa switchers vachitsvaga mikana mitsva. Aya kudzidzira basa zvakare anovhara musiyano wehunyanzvi pakati pedzidzo yekuyunivhesiti uye zvinodiwa zveindasitiri.

Kuti ushandise nemadhigirii kudzidzira kudzikisa gaka rehunyanzvi hwedhijitari, vashandirwi vanofanirwa kugadzira mabasa ekudzidzira kana kupa dzidziso inobhadharwa nerevy kune vashandi varipo. Vanofanirawo kufunga nezve nhanho yekudzidzira basa uye mwero chaiwo wekudzidzira unoenderana nezvido zvavo zvevashandi.

Kufamba munyika yakaoma yekudzidzira basa, vashandirwi vanogona kutarisa kune yakabudirira mienzaniso kubva kune mamwe masangano. Semuenzaniso, Crimson, kambani yeIT inogara kuWest Midlands, yakagadzira chirongwa chakabudirira chekudzidzira basa. Vanopinza vadzidzi vanenge vasiya zvikoro kupinda muNzira 4 yekudzidzira basa uye vanovapa mukana wekuenderera mberi neIT Consultant degree kudzidzira basa. Ivo vane chiyero chepamusoro chevanodzidza mubhizinesi ravo uye kuzvipira kwakasimba mukurera tarenda remangwana.

Mukupedzisa, madhigirii ekudzidzira basa ane mukana wekugadzirisa gap rehunyanzvi hwedhijitari uye kugadzirira chizvarwa chinotevera chedhijitari tekinoroji. Nekuwedzera mutero wekudzidzira basa uye kushanda nevavimbi vekudzidzisa vanovimbika, vashandirwi vanogona kupa mikana yakakosha kune vanhu kuti vakudziridze hunyanzvi hwavo uye vawane ruzivo rwebasa mumatekinoroji ari kusimukira.

