Tech Year Kicks Off neApple Chiitiko uye Dreamforce Musangano

Vhiki rechipiri raGunyana rinoratidza kutanga kwegore idzva retekinoroji, paine zviitiko zvikuru senge Apple's iPhone chiitiko uye Salesforce's Dreamforce musangano unogadzirisa toni yeindastiri. Zviitiko izvi zvinoratidzirawo kutanga kwemwaka wemusangano wetekinoroji, nezviratidziro zvakamisikidzwa kuMeta Platform, Microsoft, uye Oracle.

Chiitiko chinotarisirwa zvikuru ndechekupihwa kweveruzhinji kweArm Holdings, inotarisirwa kukoshesa mugadziri wechip pamadhora mabhiriyoni makumi mashanu kusvika kumadhora 50 bhiriyoni. Iyi IPO, pamwe chete neyakarongwa yeruzhinji kupa kwekutanga kuburitsa Instacart, inogona kumutsidzira yakarara tekinoroji IPO musika. Mamiriro acho akakwira gore rino, sezvo hondo dzemutemo, mamiriro ehupfumi hwenyika, hondo yekutengeserana neChina, uye matambudziko ekutonga akasimudza kushushikana.

Zviitiko zvevhiki zvinosimbisa zvese mikana uye nyaya muindasitiri ye tech. Arm's IPO inoratidza kusimba kwe tech uye AI, nepo Google-DoJ nyaya inomutsa kushushikana pamusoro pesimba rinoshandiswa nemakambani mashoma. Dhipatimendi reJustice rinopokana kuti Google yakashandisa zvibvumirano zvisiri pamutemo nevagadziri venhare uye mabhurawuza einternet kuti atonge musika weinjini yekutsvaga.

Zvichakadaro, dare reSeneti riri kuungana kuti rikurukure zvine chekuita nekushandiswa kweAI, uye mutemo webipartisan uri kugadzirwa kuti utonge AI. Kunyange hofori dzetekinoroji dzakaita seApple neSalesforce hadzina dziviriro kumatambudziko, neApple yakatarisana nemari uye nyaya dzekutengesa uye Salesforce ichifunga kutamisa Dreamforce nekuda kwekunetsekana nezvekushandisa zvinodhaka uye kushaya pekugara muSan Francisco.

Kunyanya kunetseka kuri kuuya pamusoro peiyo tech landscape iAI. Iyo yakavharwa-musuwo mamiriro ekukurukurirana uye mukana wekutonga kubatwa nevatambi vane mukurumbira muindasitiri inomutsa mibvunzo nezve kurongeka kwemitemo. Nekudaro, kubatanidzwa kweDhipatimendi reJustice kunowedzera kukomba kunyaya.

Pakazere, iyi jam-yakazara tekinoroji vhiki inoisa nhanho yeindasitiri yetekinoroji mugore rinouya, nemusanganiswa wemikana, matambudziko, uye zvinonetsa zvekutonga.

