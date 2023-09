Evie Networks Inowedzera Kudyidzana naDan Murphy's kuisa Yakawanda EV yekuchaja Zviteshi

Evie Networks, kambani inoshanda mumajaja eVV eruzhinji, yakazivisa kudyidzana kwakawedzerwa neDan Murphy's kuisa mamwe machaji nzvimbo munzvimbo dzezvitoro zvavo. Pakare, zviteshi zvishanu zvekuchaja zvakaiswa muzvitoro zveDan Murphy mhiri kweAustralia, paine chiteshi chechitanhatu chakarongerwa Broadmeadows, Victoria.

Kudyidzana uku inhanho yakanaka yekuvandudza kuwanikwa kwemagetsi ekuchaja zvivakwa. Nekuwedzera network yezviteshi zvekuchaja pazvitoro zveDan Murphy, varidzi veEV vazhinji vanozowana mukana wakaringana wezvivakwa zvekuchaja pavanenge vachitenga kana kuita tunyaya. Inopindirana zvakare nekukura kuri kuda kwesarudzo dzekufambisa dzakasimba.

Twitter Zvinonzi Shadowbans The New York Times, Mushambadzi Mukuru

Nenzira inokatyamadza, Twitter, yava kuzivikanwa se X, inonzi yakavhara The New York Times, ichidzivirira vashandisi kuona ma tweets anobatana nezviri mupepanhau. Chiitiko ichi chinokatyamadza nekuti The New York Times ndeimwe yevashambadziri vakuru veX uye yanga ichimhanyisa mishandirapamwe yenzvimbo yayo yemitambo, The Athletic.

Kubatanidzwa pamatweets akabatana neiyo New York Times webhusaiti kwakadzikira mukupera kwaChikunguru uye kwakaramba kuchidzikira muna Nyamavhuvhu. Kudzikira uku kwakaonekwa nekuenzanisa kubatanidzwa nematweets kubva kune mamwe makuru masevhisi enhau akadai seBBC, CNN, Politico, Wall Street Journal, uye Washington Post. Munguva imwecheteyo, kubatanidzwa nezvinyorwa kubva kune aya anokwikwidzana enhau saiti kwakasimuka kana kuramba kwakafanana.

Meta (yaimbova Facebook) Inonzi Kugadzira Yepamberi AI Model yekukwikwidza neOpenAI

Meta inonzi iri kuvaka yemhando yepamusoro yeAI ine chinangwa chekuenderana nekushanda kweOpenAI yakakurumbira mutauro modhi, GPT-4. Ichi chishandiso cheAI chinoburitsa zvinyorwa uye ongororo yakanangwa kumabhizinesi. Chinangwa kuseri kwekuedza uku kukwikwidza nekuwanda kwemhando itsva dzeAI dzinopinda mumusika. Kuti uite izvi, Meta inonzi iri kutsvaga kuwana advanced Nvidia chips.

Iyo AI modhi iri kuvandudzwa neMeta inotarisirwa kubatsira mabhizinesi munzira dzakasiyana siyana, kusanganisira kugadzira zvinyorwa zvakaomesesa, kuita ongororo dzakaoma, uye kugadzira zvimwe zvinobuda. Nekupa masevhisi aya, Meta inotarisira kumisa muganho wemakwikwi mumusika weAI.

Iyo Internet Archive Inokwidza Ebook Raibhurari Yarasika

Iyo Internet Archive yakazivisa chinangwa chayo chekukwidza kurasikirwa kuchangobva kuitika munyaya yekodzero maererano neraibhurari yayo ye ebook. Zvichitevera kugadziriswa, iyo Archive yakatoganhurwa kuwana mamwe emabhuku ayo. Mutongo wekutanga wakaratidza kuti kuongorora kwemabhuku kwakachengetwa kwakange kusiri pasi pemutemo weUS. Nekuda kweizvozvo, webhusaiti iyi yaifanira kurambidza veruzhinji kuwana mabhuku anotengeswa akachengetedzwa nekodzero.

Sarudzo yeInternet Archive yekukwidza nyaya inosimbisa kuzvipira kwavo kuchengetedza ruzivo nemabhuku, ukuwo vachigadzirisa zvinonetsa zviri kusimudzwa nevaridzi vekodzero. Mhosva iyi inosimbisa matambudziko arikuenderera mberi uye nharo dzakatenderedza maraibhurari edhijitari uye kushandiswa kwakanaka muzera redhijitari.

Inogona Kugarika Exoplanet, K2-18b, Yakazivikanwa naJames Webb Space Telescope

Iyo James Webb Space Telescope yakaratidza K2-18b, exoplanet inobata mukana wekugara uye kutsvaga hupenyu hwekunze. Yakawanikwa muna 2015, K2-18b inofungidzirwa kuti ine mvura yegungwa yegungwa pamusoro payo uye inogona kunge iine methane, carbon dioxide, uye dimethyl sulfide. Iyi exoplanet yakakura kudarika Earth, inoyera ka8.6 saizi yayo, uye inopa mukana wakasiyana wekuongorora kwesainzi mukati megwara redu renzou.

Sezvo isu tichiramba tichiwana exoplanets ane hunhu hwakafanana nepasi redu, kutsvaga kwehupenyu kunze kwePasi kunowedzera kukwezva. K2-18b inopa tarisiro inonakidza yekugona kwepasi rinogarika kupfuura sisitimu yedu yezuva.

