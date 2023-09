Nintendo Chinja 2 Runyerekupe Kuratidzira Kuvandudza Kuita uye Kuderedza Nguva Yemutoro

Runyerekupe pamusoro peinotarisirwa zvikuru Nintendo Switch 2 inoramba ichitenderera, iine hutsva hutsva huri kubuda pamusoro pekuita kwayo uye maitiro. Anovimbika masosi akati koni iyi yaive nechakavanzika kuratidzwa kuGamescom muna Nyamavhuvhu, uye ikozvino sosi yechitatu yakatsigira izvi zvichemo uye yakawedzera rumwe ruzivo.

Zvinoenderana nemishumo kubva kuEurogamer neVGC, iyo Switch 2 ine runyerekupe rwekumhanya "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" pamwero wepamusoro furemu uye kugadziriswa, izvo zvinonzwika zvinovimbisa kune vateveri vemutambo unozivikanwa. Nate The Hate, aimbovimbika Nintendo insider, akatsigirawo zvirevo izvi uye akaburitsa mamwe mashoko aakanzwa nezve console.

Imwe budiriro inocherekedza yakataurwa naNate The Hate ndiko kudzikiswa kwakakosha munguva dzemitoro. Anotaura kuti iyo nyowani Hardware inotenderwa kusvika-pakarepo yekuremedza nguva yemitambo, kunyanya kana ichikwira kubva kumenyu huru. Uku ndiko kuvandudza kukuru kana kuchienzaniswa neiyo Shanduko yekutanga, yaive nenguva dzekurodha dzemasekonzi makumi matatu.

Nezvekuita, Nate The Hate inotaura kuti "Breath of the Wild" yaimhanya pamafuremu makumi matanhatu pasekondi pane 60K resolution paSwitch 4. Akataura zvakare kuti iyo console ine advanced ray-tracing kugona, yakafanana neiyo PlayStation. 2 uye Xbox Series X/S inogona kuwana. Nekudaro, anojekesa kuti Switch 5's mbishi simba inotarisirwa kunge iri pasi peiyo Xbox Series S.

Kuripira izvi, iyo Switch 2 inogona kushandisa tekinoroji nyowani inonzi DLSS (deep learning super sampling), inogona kutevedzera 4K resolution pamidziyo ine simba rakaderera. Izvi zvinogona kupa inofananidzwa yekuona chiitiko kune yekuzvarwa 4K uku uchichengetedza mashandiro ekuita.

Nepo kuchine kusava nechokwadi maererano neSwitch 2's backward kugarisana uye nemukuru anoratidza / kutangisa mazuva, Nate The Hate anoratidza kuti inotevera Nintendo Direct ichaita mhepo mumazuva angangoita matatu, pamwe musi waGunyana 14. Zvakakosha kuziva kuti Nintendo Directs inowanzoitika pa. China.

Mukupedzisa, iwo ane runyerekupe maficha eNintendo Shandura 2 anoratidza kuvandudzwa kwekuita, kuderedzwa nguva dzemutoro, uye kushandiswa kungangoita kweDLSS tekinoroji. Fans vari kutarisira nechido zvimwe zvigadziriso kubva kuNintendo maererano neiyo console inotarisirwa.

