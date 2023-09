MTV Partners neSnapchat Kubatanidza Zviitiko zveAR zveVhidhiyo Mimhanzi Mubairo Kuvhota

By

MTV yakabatana nemauto neSnapchat kubvumira vashandisi kuvhotera chikamu pane iri kuuya Vhidhiyo Music Awards (VMAs) vachishandisa Snapchat's AR-based lenses. Nekusimudzira Snap's Kamera Kit, MTV ine chinangwa chekubatanidza augmented reality (AR) zviitiko mumubairo show.

Kana vapedza vatatu veChikamu Chakanaka Mutsvakidzi vatemerwa, vashandisi veSnapchat vachawana mukana wekukanda mavhoti avo vachishandisa Lens yakakosha yakagadzirwa naSaucealitos. Nekusaina sarudzo yavo nechigunwe chimwe, zviviri, kana zvitatu, vashandisi vanogona kusarudza muimbi wavanoda kuvhotera. Kunyangwe zvichiramba zvisina chokwadi kuti kuvhota kweSnapchat kuchave kwakadii padanho rekupedzisira, vhoti yega yega ine basa.

Munguva yeVMA livestream, MTV inoronga kuratidza AR Moonperson, ine fan-yakatumirwa selfies, mukati mechiitiko ichi. Sekubata kumeso, MTV yakakumbira vanhu kuti vatumire maselfies avo pachine nguva vachishandisa chimiro chechinyakare.

Kuenderera mberi nekuita vataridzi, vanhu vanogona kuona iyo AR Moonperson maitiro, vachiigadzira mudzimba dzavo. Nekusarudza selfie kubva kune yavo kamera roll, ivo vanogona kupupurira iyo Moonperson inoyangarara nechiso chavo chinoonekwa muvisor.

Vashandisi veSnapchat vanogona kuwana izvi zviitiko zveAR kutanga kubva 11 AM ET munaGunyana 12, maawa akati wandei VMA isati yatanga na8 PM ET.

Nepo MTV's yapfuura VMAs yakarekodha mamirioni makumi mana neshanu kusangana pamapuratifomu akakurumbira enhau seFacebook, Instagram, Twitter, uye YouTube, Snapchat yaive isipo pane iyo rondedzero. Nekudaro, MTV yakabvuma kuti Snapchat inokodzera vateereri vayo vane makore gumi nematatu kusvika makumi maviri nemana.

Kudyidzana uku neMTV kunoratidza kupinda zviri pamutemo kwaSnapchat munzvimbo yekuratidzira vachishandisa Kamera Kit. Pakutanga, Snap yakanga yabatana nemitambo yakasiyana-siyana yemimhanzi, maartist ekushanya, uye mitambo yemitambo kuunza zviitiko zveAR kune vateveri. Chikwata chenhabvu cheLA Rams, semuenzaniso, chakashandisa tekinoroji yeSnapchat munhandare kuratidza vateveri pachiratidziro chikuru.

Kusimbisa kweSnap pane branded uye AR-based kamera mhinduro zvave kuwedzera kuoneka. Pamusoro pekubatana nemitambo yemimhanzi, kambani yakatanga AR Enterprise Services (ARES) inopa maturusi akadai seAR Edza-On uye 3D chigadzirwa chekuona. Snap yakaunzawo AR Mirrors, ichigonesa mabhureki kuti abatanidze tekinoroji yayo munzvimbo dzemuviri.

Sources:

- MTV

– Snap