Nintendo Chinja 2 Runyerekupe: Kufema kweWild Demo Kwakaratidza Kuvandudzwa Graphics uye Nguva Yemutoro.

Runyerekupe nezve Nintendo's inotevera console, tentatively inonzi 'Switch 2', yanga ichitenderera nguva pfupi yadarika. Maererano nemishumo kubva kuEurogamer neVGC, vagadziri vakasarudza vakawana mukana wedemo console panguva yeGamescom 2023. Demo yakaratidza shanduro yakagadziridzwa yeThe Legend of Zelda: Breath of the Wild, kunyange zvazvo zvakananga zvekuvandudzwa hazvina kupiwa panguva iyoyo.

Runyerekupe rutsva ruzivo rwabuda kubva munguva pfupi yapfuura Nate the Hate podcast. Iye sahwira akati iyo Gamescom tech demo yakaratidza Kufema Kwemusango ichimhanya pa4K 60fps, nekunatsiridza kunoshamisa kuri kubviswa kwenguva dzemutoro. Izvo zvakakosha kujekesa kuti makuhwa aya haareve kuti iyo Shandura yekumisikidza zita ichaburitswa zvakare neinotevera hardware. Asi, yakashandiswa kuratidza kufambira mberi kwehunyanzvi hweanotsiva.

Kune zvakare zvirevo zvekuti tekinoroji demo yakashandisa DLSS 3.5, Nvidia's real-time AI upscaling tekinoroji. Nekudaro, hazvina chokwadi kana demo yakashandisa iyo yakazara seti yeiyo 3.5 vhezheni, senge furemu chizvarwa. Iko kubatanidzwa kweDLSS kwave kuri musoro wekufungidzira kune anotsiva Shandura kwemakore akati wandei, uye kutaurwa kweiyo 3.5 vhezheni kunonakidza.

Munguva yehurukuro yepodcast, muenzi akataura kuti Kurume 2024 raive zuva ringaite kunyangwe hazvo zvisina kujeka kana izvi zvaireva zuva rekuburitsa kana kuburitswa. Runyerekupe rwapfuura pakutanga kwegore rino rwakakurudzira kunonoka 2024 kuburitswa kweiyo Switch 2.

Izvo zvakakosha kuti uzive kuti makuhwa aya haana kusimbiswa zviri pamutemo naNintendo panguva ino. Ruzivo rwacho rwunobva pakwabva uye nerunyerekupe. Pamusoro pezvo, kana aya maratidziro ari echokwadi, zvakakosha kuti tifunge kuti tekinoroji inoratidzwa paGamescom inogona kunge isingaratidze maficha ekupedzisira console.

Sezvo makuhwa aya achiramba achitenderera, zvinonakidza kufunga nezvemikana yeshanduro yakagadziridzwa yeBreath of the Wild pa'Switch 2'. Nekudaro, kudzamara zviziviso zvepamutemo zvaitwa naNintendo, makuhwa aya anofanirwa kutorwa nesadza remunyu.

Sources:

-Eurogamer

-VGC

- Nate the Hate podcast