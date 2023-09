Kubudirira muTopological Insulator Material Inobata Kunogoneka kweAdvanced Electronics uye Quantum Computing.

By

Kubudirira kuchangobva kuitika mumunda wetopological insulator zvinhu zvinogona kuve nezvakakosha kune zvemagetsi zvemberi uye quantum komputa, sekureva kwevaongorori veOak Ridge National Laboratory (ORNL).

Topological insulator zvinhu chikamu chitsva chemidziyo ine insulating zvivakwa mukati ichiratidzira conductive zvivakwa pamusoro pavo. Ichi chakasarudzika hunhu chinoita kuti vadiwe zvakanyanya kune akasiyana maapplication, kusanganisira quantum computing.

Vachishandisa nzvimbo yemagetsi chete, masayendisiti kuORNL akabudirira kushandura yakajairika insulator kuita magnetic topological insulator. Uku kubudirira kwepasi kunobvumira magetsi kuti afambe akasununguka pamusoro pechinhu uye kumucheto pasina kuparara kwesimba, zvichigadzira nzira yekugadzirwa kwemagetsi anokurumidza, asina simba.

Tsvagiridzo iyi, inotungamirwa naMina Yoon weORNL, ine vimbiso yezvakawanda zvinoshanda zvekushandisa. Izvi zvinosanganisira inotevera-chizvarwa zvemagetsi, spintronics, uye quantum komputa.

Nekukurudzira polarization switching yeferroelectric substrate kuburikidza nemunda wemagetsi, vaongorori vakakwanisa kugadzira akasiyana magineti uye topological nyika mukati mezvinyorwa. Uku kubudirira mukudzora quantum states kunogona kushandura ndima yemagetsi nemakomputa.

Zvakawanikwa zvakaburitswa mupepanhau resainzi 2D Materials pasi pemusoro wekuti "Non-volatile electric control of magnetic and topological properties of MnBi2Te4 thin films". Chidzidzo ichi chakapihwa mari neBasic Energy Sayenzi uye iyo Quantum Science Center.

