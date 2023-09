Kuburitsa Nguva dzeTeal Mask DLC muPokemon Scarlet uye Violet

Varairidzi pasi rese vakamirira nechido kuburitswa kwekutanga Pokemon Scarlet uye Violet DLC, Iyo Teal Mask. Yakagadzirirwa kutanga neChitatu, Gunyana 13, vatambi vari kuda kuziva nezve nguva dzakatarwa dzekuburitswa mudunhu ravo.

Zvinoenderana neruzivo rwakasimbiswa, Iyo Teal Mask DLC ichaburitswa panguva dzinotevera:

- 6 pm Pacific Nguva (Gunyana 12)

- 8 pm Central Time (Gunyana 12)

- 9pm Nguva dzekumabvazuva (Gunyana 12)

- 2 am UK Nguva (Gunyana 13)

- 3 am Central Europe Nguva (Gunyana 13)

- 5:30 am Nguva yeIndia (Gunyana 13)

- 9 am Japan Nguva (Gunyana 13)

Idzi nguva dzinogona kunge dzichichinja, asi mutambo unotarisirwa kutangwa kutenderedza nguva yakapihwa. Vatambi vanofanirwa kugara vakagadziridzwa kune chero zviziviso zvine chekuita nekuchinja nguva yekuburitswa.

Iyo Teal Mask chikamu cheIyo Yakavanzika Pfuma yeArea Zero DLC yePokemon Scarlet uye Violet. Iyo DLC inotora vatambi parwendo rwechikoro kuenda kuKitakami, musha une simba uzere nemitambo yemafaro uye vatengesi vemumigwagwa. Iyo Pokemon Kambani yakatoseka nyowani nyowani dzehomwe, Ngano, uye mavara achaunzwa muThe Teal Mask.

Kuvuza kwakaratidzawo rumwe ruzivo nezve hunyanzvi hutsva, zvinyorwa zvePokedex, uye zvikara zvehomwe seRopamoon Ursaluna. Chikamu chechipiri cheIyo Yakavanzika Nzvimbo yePfuma Zero DLC, inonzi Iyo Indigo Disk, yakarongerwa kuburitswa kweQ4 / Nguva yechando muna 2023.

Vatambi vanoda kuona Iyo Teal Mask DLC vanozoda kuve nePokemon Scarlet kana Pokemon Violet. Avo varidzi vemitambo miviri vachada kutenga akaparadzana makopi eThe Teal Mask.

Kunyangwe nyaya dzekutanga dzehunyanzvi dzakakanganisa kunyudzwa kwevatambi uye ruzivo, Pokemon Scarlet naViolet vakave nekutanga kwakabudirira, kukava iyo huru Nintendo kuburitswa kwese nemakopi miriyoni gumi akatengeswa mumazuva matatu ekutanga.

