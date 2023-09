Hapana Nhare 2 Inogamuchira Hapana OS 2.0.3 Firmware Update

By

The Nothing Phone 2, yakatangwa muna Chikunguru 2023, iri kugamuchira itsva firmware update inonzi Nothing OS 2.0.3. Iyi yekuvandudza inounza akati wandei kuvandudzwa uye shanduko kune iyo smartphone. Chimwe chezvikuru zvekuwedzera iwijeti nyowani yekambasi inopa yakadzama yekufambisa. Vashandisi vanozoona zvakare UI nyowani yehomwe modhi, iyo inosimudzira ruzivo rwemushandisi.

Pamusoro pezvo, iyo firmware yekuvandudza inosanganisira tsigiro yeZomato muGlyph's Progress bar uye inovandudza OTG kuenderana. Vashandisi vanogonawo kutarisira kuvandudzwa muScreen Recorder capture resolution, Bluetooth yekubatanidza kugadzikana, NFC kugadzikana, uye haptic mhinduro.

Uyezve, iyo Nothing OS 2.0.3 update inouya neAugust 2023 Android chengetedzo chigamba, ichiva nechokwadi chekuwedzera kuchengetedzwa kwemudziyo. Hapana chakazvipira kupa makore matatu ekugadzirisa Android OS uye makore mana ekuchengetedza zvigamba zveNothing Phone 2.

Iyo yekuvandudza ine saizi yepasuru ye130 MB uye iri kutenderera kune Hapana Runhare 2 varidzi. Vashandisi vanogona kutarisa nemaoko kugadziridzwa nekuenda kuSettings> System> System Update pamidziyo yavo.

Iine simba rayo Snapdragon 8+ Gen 1 SoC, iyo Hapana Runhare 2 yakagadzirirwa kuunza mashandiro akanaka. Iyo smartphone zvakare ine mbiri yekumashure kamera setup ine maviri 50-megapixel sensors uye yakagadziridzwa zvishoma LED Glyph interface yezviziviso kubva kune akawanda maapplication.

Iyo firmware update iripo ikozvino muIndia, sekusimbiswa nekugamuchira iyo yekuvandudza pane yekuongorora unit. Hapana chinoenderera mberi nekuvandudza ruzivo rwemushandisi uye nekupa zvigadziriso zvenguva kune mafoni ayo.

Kwakabva: Gadget 360, Hapana Nhare 2 Inogamuchira Hapana OS 2.0.3 Update