Iyo Nintendo Chinja 2: Rumored Specs uye Inogona Kuburitswa Zuva

Mushumo wechangobva kuitika kubva kune inozivikanwa vhidhiyo mutambo leaker NateTheHate akapa mamwe mashoko pamusoro runyerekupe Nintendo Shandura 2. Maererano Nate, itsva hurongwa ainzi showcased vagadziri shure akavharwa mikova pa Gamescom 2023 mu Cologne, Germany.

Chimwe chezvikamu zvakakosha zveruzivo zvakagovaniswa naNate ndechekuti demo reThe Legend of Zelda: Breath of the Wild yaimhanya pane itsva sisitimu pa4K resolution uye 60 mafuremu pasekondi, ine nguva ipfupi yekurodha zvichienzaniswa neyekutanga Nintendo Shandura. . Izvi zvinoratidza kuti Switch 2 inogona kunge yakavandudza mashandiro ekuita, kunyanya kana yakamira.

Izvo zvakare zvataurwa kuti iyo nyowani system inogona kusanganisira tekinoroji yeDLSS (Deep Learning Super Sampling), kunyanya DLSS 3.5. Zvisinei, zvakakosha kuti uzive kuti kushandiswa kweDLSS paChinja 2 kunogona kusabatanidza zvese zvinowanikwa muPC vhezheni.

Imwe demo yakaratidzwa paGamescom inonzi The Matrix, yairatidzika kunge iri padivi nechizvarwa chinotevera chinonyaradza maererano nemhando yekuona, kusanganisira yakawedzera ray yekutevera kugona. Nekudaro, zvinofungidzirwa kuti demo iri rinogona kunge risiri kushanda pahardware yemuno, asi pane PC kana dev kit ine zvakada kufanana.

Nepo nhaurirano paGamescom dzakaratidza zuva ringangoburitswa munaKurume 2024, NateTheHate yakaratidza kusava nechokwadi kuti zuva iri raireva kuburitswa pachena here kana kutanga chaiko kweNintendo Switch 2.

Kana zviri zvekudzokera kumashure, pakange pasina ruzivo rwechokwadi nezve kana sisitimu nyowani ichaenderana nemitambo yakaburitswa yepakutanga Nintendo Shandura.

Nepo aya maficha achipa inokatyamadza kuona mune runyerekupe Nintendo Shandura 2, zvakakosha kuti usvike kune iyi ruzivo nekuchenjerera sezvo ichiri yakavakirwa pane isina kuvimbiswa kuvuza. Inguva chete ndiyo ichataura kana makuhwa aya achiratidza kuve echokwadi, uye vateveri vakamirira nechido zviziviso kubva kuNintendo ivo pachavo.

Zvinyorwa: NateTheHate, Reddit