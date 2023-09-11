Gearbox Studio inonzi Yakakanganiswa neEmbracer Group's Restructuring Efforts

Sekureva kwemishumo ichangoburwa, Gearbox Studio ndiyo yazvino studio yekukanganiswa neEmbracer Group irikuenderera mberi nekugadzirisa. Embracer Group yakazivisa chirongwa chakazara chekugadziridza muna Chikumi kuti idzore kubva pakushandisa kwayo kwakakosha mumakore apfuura uye kudzikira kwezvikamu makumi mana kubva muzana pamutengo wekugovana zvichitevera kusabudirira kwekudyidzana neSavvy Games Group.
Sechikamu chekugadziridza, imwe studio yeEmbracer, Volition Games, yakavharwa pakarepo mukupera kwemwedzi wapfuura. Zvino, Reuters inoshuma kuti Gearbox inogona kunge iri studio inotevera kuregedzwa neEmbracer. Embracer anonzi ari kushanda nemabhanga ekudyara Goldman Sachs uye Aream & Co kuongorora sarudzo yekutengesa Gearbox. Vakatogamuchira kufarira kubva kune vechitatu mapato ari kutsvaga kuwana studio.
Izvo zvakakosha kuti tizive kuti mitengo yeEmbracer's share yaona shanduko yakanaka zvichitevera nhau idzi. Gearbox, iyo yakawanikwa naEmbracer muna 2021, yaive nemhedzisiro yakasanganiswa nekuburitswa kwayo kwemutambo. Kutengeswa kweNew Tales kubva kuBorderlands kunonzi kwakadzikira, sekureva kwemuparidzi Take-Two. Zvakadaro, imwe Borderlands spin-off, Tiny Tina's Wonderlands, yakapfuura zvaitarisirwa. CEO Randy Pitchford akambotaura kuti zviitiko zvenguva yemberi zvaive zvatove mukusimudzira.
Semuparidzi, Gearbox ine zvirongwa zvekuburitsa Hyper Light Breaker uye Homeworld 3 kutanga kwa 2024. Zvimwe zviitiko zvinogona kubuda maererano neEmbracer Group's restructuring effort uye remangwana reGearbox.