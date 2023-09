The Orchard iri Kuhaya Digital Account Manager yeUK DSPs

By

The Orchard, kambani inotungamira yekuparadzira mimhanzi, iri kutsvaga Digital Account Manager kuti itore hukama hwakakosha neUK digital service providers (DSPs) seApple, Amazon, uye VEVO. Basa racho rinosanganisira kushanda pamwe chete nealebula manejimendi uye zvikwata zvekushambadzira kugadzira zvinomanikidza zvemukati mishandirapamwe yevatambi uye mavara, pamwe nekugadzirisa hukama hwezuva nezuva nevatengesi vedhijitari.

Mabasa anosanganisira kudzika nzvimbo dzekutamba uye kushambadzira kushambadzira, pamwe nekuchengetedza hukama nevatengesi vedhijitari nekupinda misangano, zviitiko, uye gigs. Pamusoro pezvo, Digital Account Maneja anozoisa pamberi uye kuongorora hurongwa hwekuburitsa kuti usangane nezvido zvemavara uye maartist, uye kutaurirana kuongororwa uye mhedzisiro kudzokera kune vane chekuita.

Iye akakodzera mumiriri anofanirwa kuve neanopfuura makore maviri emimhanzi indasitiri ruzivo, ruzivo rwakasimba rwekutungamira dhijitari rekutengesa mapuratifomu, uye kunzwisisa kwakanaka kwekutengesa zano. Ruzivo rwekutaurirana nemaakaundi ezvitoro kana mapuratifomu ekushambadzira edhijitari inofarirwa, pamwe nehunyanzvi hwekutaurirana, kunzwisisa kwakadzama kwenzvimbo yesocial media, uye kugona kwakasimba kwekuongorora. Kuzivana neExcel, PowerPoint, uye Shoko kunodiwawo.

Iyo Orchard inopa mukana wekubatsira parwendo rwekugadzira padanho repasirese, ine yazvino, yakasiyana, uye inovandudza nharaunda yebasa. Vanopawo mari mukudzidza nekusimudzira, pamwe nemhando dzemabhenefiti dzakadai sevhavha yekurapa yakazvimirira, chirongwa chepenjeni chine rupo, vimbiso yehupenyu, uye kuchengetedzwa kwemari.

Kunyorera chinzvimbo ichi, shanyira chinongedzo chinotevera: (link yakabviswa)

About The Orchard:

The Orchard ikambani yekupayona mimhanzi, vhidhiyo, uye kugovera mafirimu, uye yepamusoro-soro Multi Channel Network inoshanda pasi rose. Maitiro avo akazara ekutengesa nekushambadzira, akasanganiswa neindasitiri inotungamira tekinoroji uye mashandiro, inosimudzira kusvika uye mari muzvitoro zvedhijitari, zvemuviri, uye zvenhare. Yakavambwa muna 1997, Iyo Orchard inopa simba mabhizinesi nevagadziri muindasitiri yevaraidzo.

