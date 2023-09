Dhimoni Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! Inoshandura Anime kuita Mario Party-Style Game

By

Iyo yakakurumbira anime nhepfenyuro, Dhimoni Slayer, yakagadzirirwa kuburitsa mutsva wevhidhiyo mutambo unonzi Dhimoni Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi! yeNintendo Switch. Kusiyana neyakajairika anime kurwa mitambo, iyi inotora Mario Party-esque board mutambo fomati.

Zvakafanana naMario Bato, Dhimoni Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi! iri mana-mutambi wepati mutambo unoratidzira akasiyana mini-mitambo. Vatambi vachakungurutsa dhayisi kuti vafambe vachipfuura nematiles emutambo webhodhi vopinda mumitambo isinganetsi sekufungidzira kuti Nezuko, mumwe wevatambi, ari kuhwanda bhokisi ripi. Zvisineyi, mutambo uyu unosanganisirawo kutenderera kwehusiku apo vatambi vanofanira kuwana uye kubvisa madhimoni. , iyo inoenderana neiyo anime yakatevedzana.

Nepo Nezuko akaiswa kune anotsigira hunhu mumutambo, vatambi vanogona kusarudza kutamba se protagonist Tanjiro Kamado, Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibira, uye nhengo pfumbamwe dzeHashira. Mutambo uyu une chinangwa chekupa chiitiko chinonakidza kune vateveri venhevedzano nekubatanidza vatambi vanozivikanwa uye mutambo unonakidza.

Dhimoni Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! ndiyo yechipiri yemutambo wevhidhiyo inogadziriswa yeDemon Slayer series mushure meDhimoni Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles, murwi wenhandare akagadzirwa neCyberConnect2. Mutambo unouya unotarisirwa kuburitswa payeJapan eShop muna 2024, uye kuburitswa kweChirungu kunogona kutevera nguva pfupi yadarika, zvichibva pamagariro emutambo wapfuura.

Pakazara, Dhimoni Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi! inounza nyika yeDhimoni Slayer kuhupenyu mune yakasarudzika Mario Party-maitiro mutambo, ichipa vateveri nzira nyowani yekuona inodiwa yakatevedzana.

