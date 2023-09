Apple Inokunda Kukwidzwa muPatent Dambudziko Kurwisa Corephotonics

By

Mune imwe nguva ichangoburwa, Apple Inc. yakabudirira kumutsidzira dambudziko rayo kune nharembozha patent yekamera inobatwa neCorephotonics Ltd. Patent iri kutaurwa inogonesa vashandisi kutora mifananidzo ine chinyorwa chakapinza vachitarisana neyakajeka kumashure. Dare repamusoro reUS Dare Repamusorosoro reFederal Circuit rakapa mutongo neMuvhuro kuti Patent Trial and Appeal Board (PTAB) yakaramba zvisiri izvo kurwiswa kweApple paCorephotonics nekuvimba nekukanganisa kwekunyora uko pasina bato raifunga kuti rakakosha.

Sarudzo yeFederal Circuit yakavakirwa pakutadza kwePTAB kutsanangura zvakakwana kukosha kwekukanganisa kwekunyora mukutonga kwayo. Kukanganisa uku, pamwe nemamwe zvikanganiso zvakazvimiririra zvakaonekwa nePTAB, zvakapesvedzera danho rekutanga rebhodhi rekuramba kupokana neApple.

Kukunda kweApple mukukwidza zvino kunobvumira kambani kuti ienderere mberi nehondo yepamutemo yeCorephotonics pamusoro pehuchokwadi hwemvumo. Uku kuhwina kwakakosha kweApple, sezvo mhedzisiro yakanaka inogona kusunungura kambani kubva pakubhadhara mari yerezinesi kuCorephotonics kana kutarisana nechero mimwe mhedzisiro yemutemo ine chekuita nerezinesi.

Iko kushandiswa kweiyo portrait mode, ine chinyorwa chakapinza uye yakasviba kumashure, kwave kuwedzera kukurumbira mu smartphone kutora mafoto. Tekinoroji iri kuseri kwechinhu ichi inosanganisira musanganiswa wehardware uye software inobvumira vashandisi kuwana mafoto anotaridzika zvakanaka zviri nyore. Apple, inozivikanwa nehunyanzvi hwayo mune tekinoroji ye-smartphone, yanga iri pamberi pemaitiro aya neiyo Portrait mode, iyo yakagamuchirwa zvakanaka nevashandisi.

Uku kusimukira kwazvino muhondo yepamutemo yeApple neCorephotonics inosimbisa kukwikwidza kwakanyanya uye kukosha kwepfuma yehungwaru muindasitiri ye smartphone. Makambani ese ari maviri ari kurwira kutonga mumusika uyu une makwikwi makuru uye vakagadzirira kudzivirira kodzero dzavo dzepfuma yehungwaru kuti vachengetedze chinzvimbo chavo.

Izvo zvicharamba zvichionekwa kuti gakava remutemo iri richafamba sei mumwedzi iri kuuya. Zvakangodaro, kukwidza kwakabudirira kweApple kunoratidza danho rakakura kumberi mukuedza kwayo kupikisa chokwadi cheCorephotonics 'patent. Mhedzisiro yenyaya iyi inogona kuve nemhedzisiro inosvika kure kune ramangwana reiyo smartphone kamera tekinoroji.

Tsanangudzo:

- Patent Trial and Appeal Board (PTAB): Boka revatongi vehurumende mukati meUnited States Patent uye Trademark Hofisi ine basa rekuongorora uye kusarudza pamusoro pezvinetso pakukodzera kwemvumo.

-Chikanganiso cheTypographical: Chikanganiso chakaitwa pakunyora kana kudhindwa kwegwaro, kazhinji zvinosanganisira mavara asiri iwo, mazwi, kana zviratidzo.

