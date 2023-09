Tata Tamba Binge Partners neApple TV + muIndia

By

Indian chiteshi aggregator, Tata Play Binge, yakazivisa kubatana neApple TV + kuunza yayo yakakurumbira akatevedzana uye epakutanga mafirimu kumusika weIndia. Kudyidzana uku kunoratidza yekutanga-ye-yayo-mhando yeApple TV+ muIndia.

Kuburikidza nekubatana uku, vataridzi veIndia vachawana mukana kune dzakasiyana siyana dzakatevedzana dzakadai se "Ted Lasso," "Kuderera," "Silo," "Hijack," "Nheyo," "Tehran," "Muranda," "Platonic," " "Severance," "The Morning Show," "Hanzvadzi Dzakashata," "Mabhiza Anononoka," uye "Prehistoric Planet." Pamusoro pezvo, Apple Original Mafirimu anosanganisira "CODA" uye "Mukomana, Mole, Fox neBhiza," "Ghosted," uye ichangoburwa "The Beanie Bubble" ichave iripo pachikuva.

Kupemberera kuvhurwa, mushandirapamwe wekushambadza unosanganisira Bollywood superstars Saif Ali Khan naKatrina Kaif wakatangwa. Kudyidzana uku kunotarisirwa kuwedzera kusvika kweApple TV + mumusika weIndia uye kupa vataridzi veIndia zvakasiyana siyana zvemukati.

Pamusoro penhevedzano nemafirimu atovepo paApple TV +, chikuva chichaburitsawo mafirimu matsva ekutanga muIndia. Zvimwe zvezvichaburitswa zviri kuuya zvinosanganisira Martin Scorsese's "Killers of the Flower Moon" ane nyeredzi Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, naLily Gladstone, musori anonakidza "Argylle" naHenry Cavill, Sam Rockwell, naBryce Dallas Howard, Ridley Scott's "Napoleon" ane nyeredzi. Joaquin Phoenix, uye Joseph Kosinski asina zita reFormula One racing anoratidza naBrad Pitt.

Kudyidzana pakati peTata Play Binge neApple TV + kwakagadzirirwa kutsanangura patsva mamiriro ekutenderera muIndia, ichipa huwandu hwakakura hwesarudzo dzemukati kune vanoona munyika.

Nippon TV Inoburitsa Mafomati Matsva paMIPCOM Kodzero Market

Nippon TV, muvambi wechiJapan wemafomati ane mukurumbira se "Shark Tank," akagadzirirwa kuburitsa zvivakwa zvina pamusika unouya weMIPCOM wekodzero muFrance. Zvinhu izvi zvinosanganisira manyorerwo anonzi “Mudzidzisi Mukuru,” apo mumwe mudzidzisi anodzokera shure kuti afukunure chakavanzika chokuti ndiani akamusunda kubva padenga remba.

Mafomati maviri asina kunyorwa achavhurwa, anosanganisira "Vanofungirwa paSeti," musanganiswa wedhiramu rematsotsi uye hondo isina kunyorwa yekuferefeta, uye "5 Shamwari, 5 Favours!," mutambo wakavakirwa mu studio umo shamwari dzinokwikwidza kuhwina mukurumbira wavo. shamwari.

Pamusoro pezvo, Nippon TV ichange ichiunza zita reanime rinonzi "The Apothecary Diaries," inova gadziriso yenguva yakakurumbira yakavanzika yakatevedzana ine anopfuura mamirioni makumi maviri nemana emakopi akatengeswa.

Nishiyama Mikiko, Mutevedzeri weMutungamiriri weGlobal Business kuNippon TV, akataura kuzvipira kwekambani iyi mukusimbisa kugona kwayo kugadzira nekugovera. Nippon TV ine chinangwa chekugadzira zvirongwa zvepakutanga uye kuongorora zvakatevedzana zvigadziriso mumisika yepasirese kuburikidza nekudyidzana uye vhezheni shanduro dzakagadzirwa nekutepfenyurwa muJapan.

Aya mafomati matsva kubva kuNippon TV anovimbisa kuunza zvakasarudzika uye zvinobata zvemukati kune vateereri vese muJapan nepasirese.

Black Mandala Inotora Kodzero dzeKutengesa Kwepasirese kune "Chii chinovanda Pazasi"

Black Mandala, nyanzvi yemafirimu emhando anogara muNew Zealand, akawana kodzero dzekutengesa pasi rose kune anotyisa chiitiko chinotyisa "Chii Chiri Kudzika Pazasi." Inotungamirwa naJamie Bailey, iyo firimu inogara yakatenderedza vashandi vechikepe chepasi pemvura pamucheto wekukonana kwenyukireya uye Hondo Yenyika III. Kana mukadzi asinganzwisisike akashama akabuda, kusawirirana kunowedzera sezvavanofungidzira kuti anogona kunge ari mupinyi weRussia. Zvisinei, vanokurumidza kuona kuti ari chimwe chinhu chine ngozi zvikuru.

Vatambi ve "What Lurks Beneath" vanosanganisira Simon Phillips, Ryan Giesen, Michael Swatton, Nick Biskupek, uye mutsva Dela Reilley. Iyi firimu yaive nekutanga pasi rose paBuffalo Dreams Fantastic Film Festival muNew York state.

Yakagadzirwa naMem Ferda weFirimuCore uye mukuru akagadzirwa naKen Bressers weDystopian Mafirimu akabatana neBailey's Into Frame Films, "What Lurks Beneath" inopa inonakidza uye yakanyanya bhaisikopo chiitiko kune vanofarira firimu remhando.

Alan Carr anotambira BBC Quiz Show "Mufananidzo Slam"

"RuPaul's Drag Race UK" mutongi uye "Interior Design Masters Presenter" Alan Carr anotora chinzvimbo chemuiti weiyo BBC quiz show "Mufananidzo Slam." Muchikamu chega chega, zvikwata zvitatu zvine vakwikwidzi vaviri zvinopihwa bhodhi rizere nemifananidzo kubva muzvidzidzo zvakasiyana. Zvikwata zvinofanirwa kunyatso ratidza mifananidzo ichitarisana newachi. Kubvisa bhodhi rakazara nemhinduro dzakarurama kunoguma nebhonasi yemari kuchikwata.

Chikwata chekupedzisira chichave nemukana wekuhwina mubairo we£10,000 ($12,500) kana vakakwanisa kudoma mifananidzo yese nemazvo. "Mufananidzo Slam" inopa inonakidza uye inomhanya-mhanya yemibvunzo yekuratidzira fomati yevaoni kuti vaedze ruzivo rwavo uye kukwikwidza kuwana mubairo wakakura wemari.

Sources:

– [Mabviro 1]

– [Mabviro 2]

– [Mabviro 3]

– [Mabviro 4]