Iyo Apple Store Webhusaiti Inoenda Offline Pamberi peiyo iPhone 15 Launch

Webhusaiti yeApple Store kwenguva pfupi yakaenda kunze kwenyika musi weChipiri mangwanani, maawa mashoma pamberi pekutanga kunotarisirwa kwe iPhone 15. Peji yekumhara yakaratidza meseji inotaura kuti webhusaiti yacho yakanga ichigadziridzwa uye yakakurudzira vashanyi kuti vatarise zvakare munguva pfupi. Iyo yebhuruu-uye-grey animated Apple logo, zvakare yakabatana neiyo iPhone 15 yekumisikidza chiitiko, yakaratidzwa pamwe chete neanoshanda link kune iyo livestream.

Apple CEO Tim Cook akagadzirira kuburitsa yazvino vhezheni yechigadzirwa chekambani iyi na1 pm ET kubva kuApple Park's Steve Jobs Theatre. Izvo hazvisati zvanyatsojeka kuti kuparara kwewebhusaiti kwakakonzerwa nekufarira kwakanyanya mu iPhone 15 kana Apple iri kuita shanduko kumusika wayo wepamhepo.

Iyo iPhone 15 inotarisirwa kuburitswa munaGunyana 22, ine mhando nhatu dziripo pamitengo dzakasiyana. Iyo yakajairwa vhezheni ichatanga pamadhora mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nemashanu, nepo Pro Max sarudzo ichizoiswa mutengo pamadhora zana nemakumi mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe. Imwe shanduko yakakurumbira mu iPhone 799 kutorwa kwe USB-C yakajairika yekuchaja chiteshi, sekurairwa neEuropean Union. Kufamba uku kunoratidza kubuda kubva kuApple's proprietary Mheni yekuchaja port.

Runyerekupe rwakatenderedza iPhone 15 runosanganisira kuunzwa kwe "Action Button," iyo ichapa vashandisi mukana wekukurumidza kumabasa akasiyana siyana uye zvigadziriso pasina kuvhura mudziyo kana kufamba nemaapps. Kunyange ruzivo ruchishomeka, nyanzvi dzinotenda bhatani iri rinogona kusiyanisa iyo iPhone 15 Pro kubva kumamodheru apfuura.

Apple inowanzo kuunza chigadzirwa chitsva mukudonha, uye iyo iPhone 14 yakaburitswa munaGunyana gore rapfuura. Zvitoro zvekambani iyi, izvo zvichangosvika pamusika rekodhi capitalization yemadhora matatu matiriyoni, zvakaona kudzikira zvishoma panguva yekutengeserana kwemangwanani neChipiri.

