Character.ai Kuwana Ground paChatGPT muMobile App Usage

Character.ai, iyo AI app inogadzira iyo inogonesa vashandisi kugadzira yavo yega mavara eAI mavara, iri kusangana nekukura kukuru mukushandiswa kweapp mobile. Zvinoenderana neongororo ichangoburwa nekambani yehungwaru yemusika yeSimilarweb, iyo iOS neAroid apps yeCharacter.ai parizvino ine 4.2 miriyoni pamwedzi vashandisi vanoshanda muUnited States, zvichienzaniswa neChatGPT inoda kusvika 6 miriyoni vashandisi vanoshanda pamwedzi muUS.
Nepo kukura kwaCharacter.ai kuchikosha, ChatGPT ichiri kuchengetedza kuvepo kwakakura pawebhu, izvo zvingave zvichikonzerwa nekuda kwevashandisi veCharacter.ai kuvaka nekudyidzana neAI chatbots panharembozha yavo kwete kuburikidza newebhusaiti. Pasi rose, ChatGPT inodarikawo Character.ai maererano nekushandiswa kwenharembozha, ine 22.5 miriyoni pamwedzi vashandisi vanoshanda veChatGPT zvichienzaniswa ne5.27 miriyoni yeCharacter.ai.
Chimwe chinhu chinonakidza ndechekuti Character.ai inokwezva vanhu vadiki vachienzaniswa nemamwe maAI maapplication, kusanganisira ChatGPT. Vanoda kusvika 60% yevateereri vewebhu yeCharacter.ai vanobva kune 18-24-yemakore ekuzvarwa bracket, iyo yakaramba ichienderana kunyangwe iyo ChatGPT's web traffic yaramba. Muna Chikunguru, vane makore 18-24 ekuzvarwa vakangoita 27% chete yeChatGPT's web traffic.
Ongororo iyi yakaratidzawo kuti vamwe vanopa AI vane mwero wakaderera wekutora pakati pemapoka madiki. Perplexity.ai, Midjourney, Anthropic, uye Google's Bard vane zvikamu zvakaderera zvikuru (kubva pa18.46% kusvika 25.3%) ye18-24 demographic zvichienzaniswa ne60% yeCharacter.ai.
ChatGPT yakaona kudzikira kwekushanya kwepasirese webhusaiti kwemwedzi mitatu yadarika, asi data reSimilarweb rinoratidza zviratidzo zvekuvandudzwa sezvo gore rechikoro rakatangazve. Character.ai, kune rumwe rutivi, yakachengetedza kushandiswa mukati mezhizha nekuda kwekutarisa kwayo pavaraidzo pane kungove mubatsiri webasa remumba kana mubatsiri wekutsvagisa.
Character.ai ine simba rakasimba rekuenderera mberi kwekukura kwevashandisi zvichitevera kushamisa kwayo madhora zana nemakumi mashanu emamiriyoni muSeries A mari, ichiita yekutanga kukosha pamadhora bhiriyoni. Iyo app inomira pakati pevamwe majenareta eAI, nevatangi vayo Noam Shazeer naDaniel De Freitas, vaimbove nyanzvi dzeAI kuGoogle.
Nepo kugamuchirwa kweramangwana kweCharacter.ai kuchiri kusingazivikanwe, vagadziri veapp vanozivikanwa sevatambi veAI, uye yekutanga ine nzvimbo inoenderera yekuvandudza sezvo vashandisi vazhinji vanogadzira uye nekubatana nevatambi vayo.
Kunobva: Similarweb, Reuters