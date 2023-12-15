Dhipatimendi reAstronomy paLund University Yakanyungudika Kutevera Kudheerera Scandal

Mumamiriro ezvinhu anokatyamadza, Lund University yekuSweden yakaita danho rekuparadza dhipatimendi rayo rekuongorora nyeredzi nekuda kwenyaya yekudheerera inosanganisira mapurofesa maviri epamusoro. Dhipatimendi iri, iro raizvikudza nhoroondo yakapfuma yemakore mazana matatu nemakumi mashanu, rakabviswa ndokupinzwa mubazi refizikisi.
Chirwere chekudheerera chave chiri nyaya yakagara kwenguva refu payunivhesiti, uye zvichemo zvakawanda zvakamhan'arwa kune mapurofesa maviri kubva ku2008. Zvisinei, hazvina kusvika munguva ichangopfuura iyo yunivhesiti yakatora matanho. Zvichemo zvekushungurudzwa uye kushungurudzwa zvakashumwa ne70% yevakapindura muongororo yevashandi muna 2020, vachiratidzira nzvimbo yebasa ine muchetura yaivepo mukati mebazi.
Kuparara kwedhipatimendi rekuongorora nyeredzi kwakave nekukanganisa kukuru munharaunda yesainzi paLund University. Vazhinji vezvenyeredzi vakaratidza kushushikana nekunonoka kweyunivhesiti mhinduro, vachiti yakavatadzisa kuita tsvakiridzo yesainzi. Mhirizhonga yakakonzerwa nekunyomba uku kwakonzerawo kuti vasiyane nenyanzvi dzemuchadenga vane mukurumbira vabude payunivhesiti iyi.
Kurongeka kwacho hakuna kungokanganisa dhipatimendi renyeredzi chete asiwo neboka retioretical fizikisi kuLund. Kare chikamu chedhipatimendi renyeredzi uye theoretical fizikisi, boka racho rave rakapararira pakati pemamwe madhipatimendi, zvichikonzera kumwe kukanganisa uye kusagadzikana.
Sarudzo yekuparadza bazi iri yasangana nemaonero akasiyana. Nepo vamwe vachifunga kuti ndiyo chete mhinduro inoshanda kugadzirisa nyaya dzakadzika midzi, vamwe vanokakavara kuti nguva yakakosha nezviwanikwa zvakatambiswa. Mukurumbira weLund University senzvimbo ine mukurumbira yekutsvagisa nyeredzi yasvibiswa, uye zvichatora nguva kuvaka patsva chimiro chayo munharaunda yesainzi.
Sezvo vazivi venyeredzi vanosiya chivakwa chaimbova chekuongorora nyeredzi, magumo ezvinyorwa zvekare zvakagara imomo hazvisati zvajeka. Pakati pezvigadzirwa izvi pane teresikopu ye'meridian' yakamboshandiswa nemukadzi wekutanga wemuchadenga wekuSweden. Kuparadzwa kwedhipatimendi kunomutsa mibvunzo pamusoro pekuchengetedzwa uye kushandiswa kweramangwana kwezvikamu zvakakosha zvenhoroondo yesainzi.
Kunyomba kuLund University kunoshanda sechiyeuchidzo chakasimba chekuwanda kwekudheerera uye kushungurudzwa muzvidzidzo. Inosimbisa kukosha kwemayunivhesiti kugadzira mhinduro dzinoshanda kuzvinhu zvakadaro uye kuona nzvimbo yakachengeteka uye inosanganisirwa yebasa yenhengo dzese dzevadzidzisi nevaongorori. Ipapo bedzi ndipo apo kufambira mberi kwesayenzi kunogona kubudirira zvechokwadi.