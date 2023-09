Kuuya kweSolar Eclipse muColorado: Zvese Zvaunoda Kuziva

By

Sezvo zuva rekunyura kwezuva riri kuuya rinosvika, mahotera, kusanganisira aHerrera, ari kusangana nekuwanda kwekubhuka. Zvichiitika musi wa14 Gumiguru, chiitiko ichi chichava chekutanga kuora kwezuva kubva kuUnited States kubva pakuora kwezuva kwa2017. Nzira ye annularity inotarisirwa kuyambuka dunhu nenguva dza10:30 am Mugovera iwoyo, ichikwezva mhomho yevaoni vane chishuwo.

Saka, chii chaizvo chinonzi annular solar eclipse? Zvinoitika kana Mwedzi uchipfuura pakati peNyika neZuva uchiri kure kure neNyika. Nguva yekupedzisira iyo United States yakaona chiitiko ichi muna 2012. Nekuda kwechinhambwe chayo, Mwedzi unoratidzika sedhisiki rakasviba iro diki pane zuva, richigadzira mesmerizing "mhete yemoto" mudenga, iyo inotora anenge 4 maminetsi. .

Nharaunda dzekumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweDurango, dzinosanganisira Cortez, Dolores, uye Dove Creek, dzichava nemukana wekusangana ne annularity mukubwinya kwayo kuzere. Nzvimbo idzi dzichanakidzwa nekuona Mwedzi uchiita kunge uri pakati chaipo pezuva.

Kuti uwedzere ruzivo, zviitiko zvakasiyana-siyana zvekuona zviri kurongwa munzvimbo iyi, kusanganisira kuMesa Verde National Park. National Park Service (NPS) neNASA vari kushanda pamwe chete kupa masemina edzidzo nenzvimbo dzakatarwa dzekupaka dzevashanyi. Paki ichaita zviitiko zvekuona paChapin Mesa Museum, iyo Far View Parking Lot, uye Morefield Campground Amphitheatre. Makambi aripo, asi kuchengetedza kunorairwa sezvo ivo vangangotengesa kunze. Vashanyi vanozopihwa magirazi eclipse apo zvekushandisa zvichiripo, kuve nechokwadi chekutarisa kwakachengeteka kwechiitiko ichi chekudenga.

Zvikuru, iyo Four Corners Monument, panosangana miganhu yeColorado, Arizona, New Mexico, uye Utah, icharamba yakavharwa kubva na8 am kusvika 1 pm pazuva rekuora kwezuva. Kuvharwa uku chiyero chine ruremekedzo chekukudza zvitendero zvinoyera zveNavajo Nation, iyo inotungamira saiti. Vanhu veNavajo vanoona kuora kwezuva sezviitiko zvinoyera uye vanorega kushanda kana kusiya misha yavo mukati mezviitiko zvakadaro.

Kune avo vari kune mamwe matunhu eColorado, kunyangwe vasingazoone kuora kwezuva kuzere, vanogona kuramba vachiona kunyura kwezuva mumangwanani emusi wa14 Gumiguru.

Kana wapotsa kunyura kwegore rino, usanetsekane. Kuora kwezuva kunotevera muColorado kwakarongwa muna 2048. Zvisinei, kana uchida kuona kuora kwezuva nokukurumidza, unogona kuenda kumabvazuva kuti unoona imwe musi wa8 Kubvumbi 2024. Kuora uku kuchapfuura nomuMexico, Texas, nedzimwe nzvimbo dzakasiyana-siyana. maguta ari kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kweUnited States, kusanganisira Austin, Dallas, uye Indianapolis.

Saka maka makarenda ako uye gadzirira kuona kunaka kunoshamisa kwekuora kwezuva muColorado. Rangarira kuunza magirazi ako eclipse kuti uve nechokwadi chekutarisa kwakachengeteka, uye gadzirira zvinogona kuitika traffic, sezvo ichi chiitiko chisingawanzo chinotarisirwa kukwevera mhomho yevanhu.

Sources:

-Herrera's Hotera: [mabviro]

-NASA: [mabviro]

- Mesa Verde National Park: [mabviro]