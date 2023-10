Kukurudzira Ramangwana: Kuongorora Uzivi hweAstrophysics

Bhuku idzva rine musoro unoti "The Philosophy of Astrophysics: Stars, Simulations, and the Struggle to Determine What Is Out Ikoko" rinoratidza tsvakurudzo huru iri kuitwa kuWestern University mundima yefilosofi yeastrophysics. Iri bhuku, rinova rekutanga rerudzi rwaro, rine mipiro kubva kuWestern philosophy purofesa Chris Smeenk uye purofesa wefizikisi uye wenyeredzi Sarah Gallagher, pamwe nevanoverengeka vakapedza kudzidza kubva kuyunivhesiti.

Iri bhuku rinoshanda sechinhu chakakosha kunyanzvi dzinotsvaga nzwisiso yakadzama yehuzivi hweastrophysics, pamwe nevazivi uye masayendisiti ari kutsvaga kunzwisisa kwekutanga kwenyaya huru mumunda. Inoratidza maitiro ekubatana kwetsvagiridzo yakaitwa kuMadokero, nevatsvagiri vakawanda kubva kuzvidzidzo zvakasiyana vachiuya pamwechete kuzopa bhuku.

Chimwe chezvakanakisa zvebhuku ibhuku rakanyorwa nemudzidzi akapedza kudzidza Cameron Yetman, iro rinopa tarisiro yakazara yemapepa ese echiRungu nemabhuku ehuzivi hweastrophysics. Izvi zvinoratidza pfungwa yakasimba yenharaunda uye kudyidzana kwekudyidzana kwakasimudzirwa kuMadokero, uko vadzidzi vehuzivi vanogona kushanda pamwe nevanoongorora nyeredzi kuti vaongorore mharadzano yeminda yavo.

Iri bhuku rinewo maakaundi emunhu kubva kune vakapedza kudzidza vakadzidziswa naChris Smeenk, vachiratidza maitiro aakaita pakugadzira chizvarwa chinotevera chevazivi veastrophysics. Melissa Jacquart, zvino ari purofesa wehuzivi paYunivhesiti yeCincinnati, anorumbidza kudzidzisa kwaSmeenk uye maitiro ake akasiyana-siyana ekutsvaga. Marie Gueguen, achangobva kupihwa mukurumbira Marie Sklodowska-Curie Fellowship, anorumbidza Smeenk nenharaunda yeRotman nekuumba maonero ake semuzivi wesainzi.

Kudyidzana pakati paSmeenk naGallagher pabepa ravo rakanzi “Chii chiri muongororo? Simulation-Induced Selection Effects muAstronomy” inoratidza hukama hwakasimba pakati peastrophysics nefilosofi kuMadokero. Hukama hwavo hwenguva refu hwepauzima uye hwehunyanzvi hwakabvumira nhaurirano dzenjere dzine zvibereko, kuvhara mukaha uripo pakati pekuenzanisa kunoshandiswa muastrophysics nemibvunzo yehuzivi yavanomutsa.

Pakazara, bhuku uye kutsvagisa kuMadokero kunosimbisa kukosha kwekudyidzana kwemarudzi akasiyana muuzivi hweastrophysics. Nokuunganidza vazivi nemasayendisiti, mibvunzo inokosha ine chokuita nechisiko chapose pose uye manzwisisiro atinoita mazviri inogona kuongororwa nenzira izere.

