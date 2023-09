Australia Inogadzira CRISPR-Yakavakirwa Diagnostic Tool yeMonkeypox Virus Detection

By

Vatsvagiri muAustralia vakagadzira chigadziriso chekuongorora, MPXV-CRISPR, chekuona hutachiona hwemonkeypox (MPXV). Ichi chishandiso, chekutanga cherudzi rwayo muAustralia, chinoshandisa tekinoroji yeCRSPR kuona hutachiona nekumhanya kunoshamisa. Tsvagiridzo iyi, kuedza kwekubatana kwakatungamirwa naPeter Doherty Institute for Infection uye Immunity uye Walter naEliza Hall Institute of Medical Research, yakaburitswa muThe Lancet Microbe.

Nepo tekinoroji yeCRISPR ichinyanya kuzivikanwa nekugona kwayo mukugadzirisa genome, ichangobva kubuda sechombo chine simba chekuongorora. MPXV-CRISPR yakagadzirirwa kunanga kutevedzana kwemajini kunowanikwa chete muhutachiona hweMPXV. Yunivhesiti yeMelbourne's Dr. Soo Jen Low, mumwe wevanyori vekutanga vekudzidza, akatsanangura kuti CRISPR-based diagnostic tools inoita seyakanyanya-kunyatsoongorora, nokukurumidza kuziva genetic zvinhu zvine chokuita nehutachiona chaihwo.

Iyo MPXV-CRISPR chishandiso chakarongedzerwa kuona hutachiona nehuinjiniya "madhairekitori" zvichibva pane dhatabhesi ye523 MPXV genomes. Kana hutachiona hweDNA huripo mumuenzaniso wekliniki, chirongwa che CRISPR chinotungamirirwa kune chinangwa uye chinobudisa chiratidzo chinoratidza kuvapo kwehutachiona. Kunzwa uye kurongeka mazinga eiyi nzira yekuyedza anofananidzwa negoridhe-yakajairwa nzira dzePCR asi nemukana wekuunza mhedzisiro muchidimbu chenguva.

Chimwe chezvinhu zvinokatyamadza zveMPXV-CRISPR ndiko kumhanya kwaanogona kupa kuongororwa. Zvechinyakare monkeypox diagnostics kazhinji inotsamira pane yepakati murabhoritari marongero, izvo zvinogona kukonzera kunonoka kwemazuva akati wandei mhinduro dzebvunzo dzisati dzawanikwa. Kusiyana neizvi, MPXV-CRISPR inogona kuona hutachiona mumaminetsi makumi mana neshanu chete, ichibvumira kukurumidza kuonekwa panzvimbo.

Chikwata chekutsvagisa chave kushanda pakugadzirisa MPXV-CRISPR kuita mudziyo unotakurika unogona kuiswa munzvimbo dzekutarisira kutenderera nyika. Izvi zvinogonesa kukurumidza uye kuwanikwa kwekuongorora, kunyanya munzvimbo dziri kure kana nzvimbo dzisina zviwanikwa. Chikwata ichi chine chinangwa chekuvandudza manejimendi emonkeypox, kuvandudza mhedzisiro yevarwere, uye kuwedzera mhinduro yehutano hweveruzhinji mukubuda kweramangwana.

Kubatana kwekutsvaga kwaisanganisira Peter Doherty Institute, iyo Walter naEliza Hall Institute of Medical Research, iyo Melbourne Sexual Health Center, uye Monash University.

