Kuunza MPXV-CRISPR: Chidziviriro cheDiagnostic Tool yeMonkeypox Virus

By

Chikwata chemasayendisiti kubva kuPeter Doherty Institute for Infection and Immunity uye Walter naEliza Hall Institute of Medical Research yakagadzira chigadziriso chekuongorora chinonzi MPXV-CRISPR. Rakadhindwa muThe Lancet Microbe, chishandiso ichi chinoshandisa tekinoroji yeCRISPR kuona hutachiona hwemonkeypox (MPXV) mumasamples ekiriniki nekukurumidza uye nemazvo, kupfuura nzira dzekuongorora dziripo. Iyo inonyatso tarisa genetic sequences yakasarudzika kuMPXV, ichiiita yekutanga CRISPR-yakavakirwa diagnostic nzira yerudzi rwayo muAustralia.

CRISPR tekinoroji, inozivikanwa nekugona kwayo kugadzirisa genome, yave kushandiswa kuita zvekuongorora. Dr. Soo Jen Low, Muongorori Wekutsvagisa paDoherty Institute uye munyori-wekutanga wekudzidza, anotsanangura CRISPR-based diagnostics sevanoongorora vanonyatsoona zviratidzo zvakananga zvine chokuita nekuvapo kwezvirwere. Panyaya yeMPXV-CRISPR, "yakarongwa" kuti ione hutachiona nemazano einjiniya anosunga kune chaiwo zvikamu zvehutachiona hweDNA.

Kana hutachiona hweDNA hunoonekwa mumuenzaniso wekliniki, chirongwa che CRISPR chinotungamirirwa kune chinangwa uye chinobudisa chiratidzo kuratidza kuvapo kwehutachiona. Iyi nzira yekuongorora inowana kuenzana kwekunzwa uye kurongeka kune goridhe-yakajairwa PCR nzira asi muchidimbu chenguva.

Chimwe chezvinhu zvinokatyamadza zveMPXV-CRISPR kukurumidza kwayo mukupa kuongororwa. Ikozvino monkeypox diagnostics inowanzotora mazuva kuti ipe mhedzisiro, nepo MPXV-CRISPR inogona kuona hutachiona mumaminetsi makumi mana nemashanu chete. Chikwata chiri kushanda pakugadzirisa tekinoroji iyi kuita mudziyo unotakurika unogona kushandiswa pakuona hutachiona hwemonkeypox panzvimbo dzakasiyana dzehutano.

Dr. Shivani Pasricha, Mukuru Mukuru weKutsvakurudza paWalter naEliza Hall Institute of Medical Research uye munyori mukuru wekudzidza, anosimbisa zvinogona kuitika zveMPXV-CRISPR pahutano hwevanhu. Nekuvandudza kuwanikwa kwekuongororwa nekukurumidza uye kwakavimbika, kunyanya munzvimbo dzine zviwanikwa zvishoma kana nzvimbo dziri kure, nzira iyi yakasarudzika yekuongororwa inogona kukurumidzira kurapwa uye kuwedzera mhedzisiro yemurwere.

Kudyidzana pakati pemasangano ekutsvagisa kwaisanganisira Doherty Institute, iyo Walter naEliza Hall Institute of Medical Research, iyo Melbourne Sexual Health Center, uye Monash University.

Source:

- Soo Jen Low et al, Kukurumidza kuona hutachiona hwemonkeypox uchishandisa CRISPR-Cas12a mediated assay: laboratory kusimbiswa uye kuongorora kudzidza, The Lancet Microbe (2023). DOI: 10.1016/S2666-5247(23)00148-9