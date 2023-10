Kuvhura Zvakavanzika zveSero Behaviour paSoft Substrates: A Paradigm Shift muMechanobiology.

Chikwata chekutsvagisa kubva kuYunivhesiti yeTurku neTurku Bioscience Center, yakabatana neMisvik Biology Ltd, yakagadzira nzira inodzika yekudzidza maitiro emasero egomarara munzvimbo dzakapfava uye dzakaomarara. Chitendero chechinyakare chave chekuti maseru anowanzo kupararira uye kukura zvakanyanya panzvimbo dzakaoma. Nekudaro, chidzidzo ichi chinonetsa kufungidzira uye chinovhura nzira nyowani dzekutsvagisa mugomarara biology uye tishu engineering.

Chikwata chakashandisa computational modelling uye huwandu hwakawanda hwekukura mamiriro kuenzanisa sero maitiro pane akapfava uye akaoma nzvimbo mune zvakadzama. Vakashandisa muchina wakazvimiririra kuita microprint akasiyana mapuroteni musanganiswa panzvimbo idzi, vachitevedzera mapuroteni anotenderedza masero mumuviri uye kupa ruzivo nezve nharaunda yetishu.

Zvakawanikwa muchidzidzo ichi zvakaratidza kuti kusanganisa kwakaringana kwemapuroteni kunogona kutsigira kukura kwesero panzvimbo dzakapfava, zvichipa zvakakosha zvekupona. Izvi zvinonetsa paradigm iripo uye zvinopa mikana mitsva yekutsvaga mune zvese cancer biology uye tishu engineering. Chikwata chekutsvagisa chinotenda kuti nekushandisa akawanda akasiyana mapuroteni musanganiswa musero tsika, vanogona kugadzira imwe physiological kurongeka kunze kwemuviri, zvichibvumira kunyatsoshanda modhi yenzvimbo dzinorwara uye dzine hutano.

Tsvagiridzo iyi yajekesawo kuti maseru anogona kutevedzera sei, kushanda, uye kusaina zvinobudirira pamasubstrates akapfava. Izvo zvaunza shanduko yakakosha mukunzwisisa kwedu mechanobiology. Aya manzwisisiro ane mukana wekuvandudza manzwisisiro edu ekukura kwegomarara uye kugadzira nzira nyowani dzeinjiniya yetishu.

Pakazere, chidzidzo ichi chakafumura ruzivo rwakakosha nezve maitiro emasero pane akapfava substrates, kupokana nezvinotendwa zviripo uye kuvhura nzira nyowani dzekutsvagisa ramangwana mugomarara biology uye tishu engineering.

Source:

- James RW Conway et al, Inotsanangurwa extracellular matrix nziyo dzinotsigira kuomarara-kusanzwa sero kupararira uye adhesion kusaina, Proceedings of the National Academy of Sciences (2023).