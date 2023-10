Kuongorora Mitemo Yekuchengetedza muQuantum Mechanics

By

Mitemo yekuchengetedza misimboti yakakosha mufizikisi inotsanangura kuchengetedzwa kwehumwe huwandu kana zvivakwa mumasisitimu emuviri ari ega nekufamba kwenguva. Mitemo iyi, inosanganisira kuchengetedzwa kwesimba-zhinji, kukurumidza, uye kubhadharisa magetsi, yakakosha pakunzwisisa maitiro epasirese. Ivo vanosarudza maitiro anogona kana asingagone kuitika mumasikirwo. Semuenzaniso, kuchengetedza kwekukurumidza kunoratidza kuti huwandu hwenguva dzese hunoramba huri muhurongwa hwakavharwa chiitiko chisati chaitika uye mushure mechiitiko, chakadai sekubonderana.

Nepo mitemo yekuchengetedza yakanyatsosimbiswa mune classical mechanics, inova inonyanya kunakidza munzvimbo ye quantum mechanics. Mune quantum mechanics, dzidziso dzekuchengetedza dzinotorwa kubva kumisimboti senge symmetries yemasisitimu emuviri, kusiyana nemakanika mechanics kwaanofungidzirwa kubva pakutanga.

Muchidzidzo chitsva chakabudiswa muProceedings of the National Academy of Sciences, vatsvakurudzi vakagadzira pfungwa yekuedza kuti vawedzere kuongorora mitemo yekuchengetedza mu quantum mechanics. Mafungiro ekuyedza, ekufungidzira mamiriro anoshandiswa kuongorora mhedzisiro yedzidziso nemisimboti, zvinopa ruzivo rutsva muchimiro chequantum mechanics.

Muedzo wepfungwa wakagadzirwa nevaongorori unosanganisira mavara maviri, Alice naBob, vakagara pazvigaro zvine mavhiri akatarisana. Pazvinosundana, zvinofamba zvakapesana nesipidhi imwe chete, zvichiita kuti pave nenhamba isingaperi yemasipidhi akaenzana ne zero. Izvi zvinoratidza kuchengetedza kwekukurumidza mukati meiyo quantum realm.

Kukosha kwekuyedzwa kwepfungwa uku kunopfuurira kupfuura mamiriro ayo chaiwo. Inoratidza kushanda kwepasirese kwemitemo yekuchengetedza, inosanganisira zviitiko zvine huwandu hwakasiyana, mafambiro ekutanga, uye kusangana kwakaoma. Mitemo yekuchengetedza inobuda kubva mukuenzanisa kunowanikwa mune zvakasikwa, uye kufanotaura kwavo kunobata zvisinei neruzivo rwekudyidzana.

Mune quantum mechanics, zvakadaro, mitemo yekuchengetedza yechinyakare inotarisana nematambudziko. Kuyera huwandu hwakati mu quantum system inovhiringidza sisitimu, zvakanyanya kushandura shanduko yayo inotevera. Kukunda dambudziko iri, vatsvakurudzi vakagadzira gadziriro yekuedza iyo inosanganisira kugadzirira quantum system mune imwe nzvimbo yekutanga uye kuyera huwandu hwakachengetedzwa pakarepo mushure mekugadzirira. Vakabva vabvumira sisitimu iyi kuti ishanduke pasina kuyerwa, zvichiratidza kuti kuchengetedzwa kweangular kusimba kunoenderera kunyangwe muzviitiko zvega.

Ichi chidzidzo chinobatsira pakunzwisisa kwakadzama kwemisimboti ye quantum mechanics uye mitemo yekuchengetedza inotonga maitiro ehuwandu hwemasystem. Nekuongorora iyi mitemo kuburikidza nekuyedza kuyedza uye hunyanzvi hwekuyedza setups, masayendisiti anogona kuenderera mberi nekuburitsa zvakavanzika zve quantum realm.

Sources:

- Musoro: Mitemo Yekuchengetedza muQuantum Mechanics Inotsanangurwa muKuedza

Kwakabva: Zvinyorwa zveNational Academy yeScience

Vanyori: George Zaharia, Markus S. Kirschner, Sandu Popescu

Zuva: Mbudzi 2020