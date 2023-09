Gliese 367 b: An Ultra-Dense Exoplanet ine Mabviro Anoshamisa

By

Vazivi venyeredzi vakawana exoplanet inoshamisa inonzi Gliese 367 b, inozivikanwawo seTahay, iyo yakatora pfungwa dzavo nekuda kwehunhu hwayo hwakasiyana. Gliese 367 b yakakamurwa sepuraneti yeUltrashort Period (USP), ichipedzisa orbit yakatenderedza nyeredzi yayo mumaawa manomwe nenomwe chete. Ndiyo imwe yeanoda kusvika mazana maviri mamwe mapuraneti eUSP akaonekwa kusvika parizvino. Zvakadaro, chii chinosiyanisa Gliese 7.7 b ndiko kuwanda kwayo kunoshamisa, kanoda kuita kaviri iyo yePasi.

Nehuremu hwakanyanya kudaro, masayendisiti anotenda kuti Gliese 367 b inofanira kunge yakaumbwa nesimbi, sezvo jasi rayo rine matombo rakabviswa. Elisa Goffo, munyori anotungamira weongororo ichangoburwa paGliese 367 b, anoienzanisa nepasi rakaita sePasi risina jasi rayo rine matombo.

Gliese 367 b yakatanga kuwanikwa pachishandiswa data kubva kuNASA's Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). Tsvagiridzo yakatevera yakavandudza zviyero uye yakapa fungidziro yehuremu hwayo uye radius. Huremu hwepasi hwave kunzi 63% yePasi, uye radius yaro i70% yePasi.

Chimwe chezvinhu zvinokatyamadza zveGliese 367 b ndiko kwayakabva. Hazvigoneki zvikuru kuti pasi rakaumbwa mumamiriro ayo aripo. Imwe mukana ndeyekuti ndiwo musimboti wepasi rakabviswa jasi rayo kuburikidza nechiitiko chine njodzi kana kudhumhana nemamwe maprotoplanets panguva yekuumbwa kwayo. Imwe mukana ndeyekuti Gliese 367 b yakakomberedzwa nenzvimbo ine iron-yakapfuma muprotoplanetary disc kwayakagadzira.

Tsvagiridzo yakaitwa naGoffo nechikwata chake yakaratidzawo kuvepo kwemamwe mapuraneti maviri muGliese 367 system: Gliese 367 c uye d. Kuvapo kwemapuraneti aya ekuwedzera kunotsigira pfungwa yekuti mapuraneti eUSP anowanzo kuwanikwa mumasisitimu ane mapuraneti akawanda, achinongedza pane zvingangoita maumbirwo.

Gliese 367 b inhengo yekirasi yakasarudzika yemaexoplanets inonzi super-Mercuries. Mapuraneti aya ane maumbirwo akafanana neaya eMercury asi akakura uye akaonda. Gliese 367 b, kunyanya, ndiyo nyika yakaomesesa yeUSP yawanikwa kusvika pari zvino, ine simbi inoumba 91% yehuremu hwayo.

Nepo kwakabva Gliese 367 b kuchiri kusinganzwisisike, maitiro ayo asina kujairika anoramba achinetsa magadzirirwo azvino epasi. Zvimwe zvidzidzo uye kucherechedzwa kweiyi exoplanet inonakidza inogona kupa ruzivo rwakakosha mukuumbwa uye kushanduka kwemapuraneti mumamiriro akanyanya.

