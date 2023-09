Kudzvanya muMatura eMvura paMwedzi Kunogona Kuda Kufunga Patsva Zvirongwa, Dzidzo Inowanikwa

Ongororo nyowani yemakoronga emwedzi yakaratidza kuti zvinhu izvi zvidiki zvekusave nemadziva emvura echando, zvichipikisa kufanotaura kwakapfuura nezvekugovewa uye kuwanda kwemvura paMwedzi. Nyanzvi yefizikisi Norbert Schörghofer uye nyanzvi yezvemuchadenga Raluca Rufu vakaita chidzidzo ichi, vakaona kuti macraters mazhinji ane homwe dzemumvuri zvachose, ayo anonyanya kufarirwa pakuongorora mune ramangwana, ari pasi pemakore 2.2 bhiriyoni.

Chidzidzo ichi chisati chaitwa, masayendisiti aitenda kuti nzvimbo dzine mimvuri zvachose (PSRs), dzakaita semakoronga akadzika, dzaigona kuteya nekuunganidza mazaya emvura pamusoro pemabhiriyoni emakore nekuda kwekutonhora kwakanyanya. Zvisinei, kuongorora kunoratidza kuti maPSR haana kudzivirirwa kubva kuZuva kwenguva yakareba yakakwana yekubvumira kuunganidza uku.

The findings have significant implications for lunar missions, particularly NASA’s Artemis III mission, which is currently selecting landing sites based on the proximity of PSRs. While the discovery means that ancient reservoirs of water ice are not expected to exist on the Moon, it also suggests that older PSRs could potentially contain more water than younger ones. Identifying the age of craters will help in determining suitable landing sites for future missions.

Tsanangudzo:

Lunar craters: Mapoki uye divots pamusoro pemwedzi inokonzerwa nekukanganisa kubva kumacomets uye asteroids.

Aizi yemvura: Mvura yakaomeswa nechando muchimiro chechando.

Permanently shadowed regions (PSRs): Areas on the Moon’s surface that are never exposed to sunlight.

Reservoirs: Natural storage spaces.