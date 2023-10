Kuwedzera Kweguruva Mumhepo Kunomutsa Kunetseka Nezve Kuchinja Kwemamiriro ekunze

Huwandu hweguruva mumhepo yepasi rose hwakawedzera muna 2022, sekureva kweUnited Nations' World Meteorological Organisation (WMO). Sangano iri rakadaidzira kuti paitwe tsvakiridzo pamusoro pekubatana pakati pekushanduka kwemamiriro ekunze uye kuwedzera kwenzvimbo dzejecha. Kukwira kweguruva kunonzi kuri kukonzerwa nekuwedzera kwehutsi kubva kumatunhu akaita seWest-central Africa, Arabian Peninsula, Iranian Plateau, nekuchamhembe kwakadziva kumadokero kweChina.

Mukuru weWMO Petteri Taalas akasimbisa kuti zviitiko zvevanhu zviri kukanganisa jecha nedutu reguruva. Kunyanya tembiricha, kusanaya kwemvura, uye kuwedzera kwemhupo zvinokonzeresa kunyorova kwevhu, izvo, pamwe chete nekusatarisira zvakanaka kwevhu, zvinokonzeresa kuwanda kwejecha nedutu reguruva. Chirevo chegore negore cheWMO chakaongorora kuitika uye njodzi yemadutu eguruva, ichiratidza maitiro adzo munzanga.

Chirevo ichi chakaratidza kuti avhareji yepasi rose yegore negore inoreva guruva pamusoro penzvimbo muna 2022 yakakwira zvishoma pane muna 2021. Muna 2021, nhamba yacho yaive 13.5 micrograms per cubic metre, nepo muna 2022, yakakwira kusvika 13.8 micrograms per cubic metre. Dunhu reBodele muChad rakanyora huwandu hwepamusoro hunofungidzirwa hwepagore hunoreva guruva, kubva pa900 kusvika pa1,200 micrograms per cubic mita. Kumaodzanyemba kwehemisphere, pakati peAustralia nemhenderekedzo yekumadokero kweSouth Africa kwaiva nepamusoro-soro, kubva pa200 kusvika ku300 micrograms per cubic meter.

Madutu ehuruva ane kukanganisa kukuru, zvichikonzera kusviba kwedenga uye kukanganisa kunaka kwemhepo. Mushumo wacho wakataura kuti matani anosvika mamiriyoni maviri eguruva anopinda mumhepo yakatenderedza pasi gore roga roga, achikanganisa upfumi, mamiriro ekunze, uye mamiriro okunze, kunyange munzvimbo dziri kure nezviuru zvemakiromita. Kunyange zvazvo maitiro echisikigo achiita basa, mvura isina kunaka uye kutonga kwevhu kunobatsirawo zvakanyanya.

Bulletin yakaratidza zviitiko zvikuru zvitatu muna 2022, zvinosanganisira "kuputika kukuru kweguruva" kubva kuchamhembe kweAfrica pamusoro peSpain nePortugal, iyo yakapfuura mitemo yeEuropean Union yemhando yemhepo. Rimwe dutu guru reguruva rakaitika kuMiddle East, richideredza kuonekwa munzvimbo yose. Uyezve, dutu reguruva renyika iri kumabvazuva kweUnited States rakakanganisa mabasa ekurima.

Taalas akasimbisa kukosha kwekugadzirisa kukanganisa kwejecha neguruva madutu pahutano, zvekufambisa, uye zvekurima. Bulletin inodaidzira kutsvagisa nezvekubatana pakati pemadutu eguruva nekushanduka kwemamiriro ekunze, sezvo nzvimbo iyi inoramba isina kuongororwa. WMO ine chinangwa chekumisikidza hurongwa hwekunyevera nezvemamiriro ekunze pasi rose mukati memakore mana kuderedza kushata kwekushanduka kwemamiriro ekunze, kusanganisira madutu eguruva.