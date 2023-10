Rising Spacecraft Inotangisa Impact yePasi Stratosphere

By

Huwandu huri kuwedzera hwezvikepe zvemuchadenga uye kutangwa kwesetiraiti kwaunza simbi dzakakura mu stratosphere, izvo zvinogona kuve nemhedzisiro yemamiriro ekunze, ozone layer, uye kugara kwePasi. Tsvagiridzo yakaitwa nemasaenzi paPurdue University yakaona zvisati zvamboitika mazinga ealloy aerosols mumhepo kuburikidza nendege-based zviyero.

Ichi chinhu chakagadzirwa nevanhu chiri kuwanikwa mu stratosphere, nzvimbo yakachena yemhepo. Kuvapo kwesimbi idzi mu stratosphere kuri kushandura kemisitiri yemuchadenga uye kunogona kuve nezvakunoreva kune ozone layer uye kugadzikana kwese kwemhepo. Nekukwira kuri kutarisirwa kweanosvika zviuru makumi mashanu emamwe masatelliti panosvika 50,000, mabatiro chaiwo emamiriro ekunze haasati azivikanwa.

Chikwata chemasaenzi sampuli yemhepo vachishandisa maturusi akabatanidzwa pamhuno yendege dzekutsvagisa, kuunganidza data pamusoro pemamaira gumi nerimwe pamusoro pePasi. Vakawana huwandu hwakakura hwesimbi mumaaerosols, ayo anogona kunge akatorwa kubva muchadenga uye kuvhurwa kwesatellite uye kudzokororwa. Zvinhu zvakadai se lithium, aluminium, copper, uye lead zvakawanikwa muhuwandu hwakawanda, kupfuura izvo zvinowanikwa muhupfu hwepasi. Uyezve, chikamu chakakosha che sulfuric acid particles, iyo inoita basa mukudzivirira uye kuvharidzira ozone layer, ine simbi dzemuchadenga.

Zvinofungidzirwa kuti anosvika zviuru makumi mashanu ekuwedzera masetelliti anogona kutangwa muna 50,000, zvinogona kutungamira kuhafu yestratospheric sulfuric acid zvidimbu zvine simbi kubva pakupindazve. Migumisiro yenguva refu yekuchinja uku pamhepo uye ozone layer inoramba ichida kunzwisiswa.

Kudzidza iyo stratosphere kunonetsa nekuda kwenzvimbo iri kure, asi kuedza kwekutsvaga kwakaitwa nePurdue University neNASA's Airborne Science Chirongwa zvakapa ruzivo rwakakosha. Ndege dzakashongedzerwa nemidziyo yekuenzanisira dzinoshandiswa kuve nechokwadi chekuunganidzwa kwemasampuli emhepo asina kukanganiswa.

The stratosphere chikamu chakakosha chemhepo yePasi, inogara ozone layer inodzivirira hupenyu hwepasi redu kubva kune inokuvadza ultraviolet mwaranzi. Kugadzikana kwe stratosphere kwakakanganiswa mumakumi emakore apfuura nekuda kwezvinhu zvakaita se chlorofluorocarbons. Nepo kuedza kwakaitwa kugadzirisa uye kuzadza ozone layer, kutapurwa kwezvitundumuseremusere kunopa matambudziko matsva.

Huwandu huri kuwedzera hwezvikepe zvinotangwa uye nhaka yazvo inogara iri muchimiro chesimbi mu stratosphere inosimbisa kukosha kwekuenderera mberi nekutsvagisa nekuongorora pamusoro pezvingaite mhedzisiro yemamiriro ekunze epasi redu nekugara. Kunzwisisa zvinokonzeresa izvi kuchave kwakakosha sezvo isu tichiramba tichiongorora nzvimbo nekushandisa tekinoroji yesathelaiti kune zvinangwa zvakasiyana.

- Alloy: Musanganiswa wezvinhu zviviri zvesimbi zvinowanzo shandiswa kupa simba rakakura kana kupikisa kwepamusoro pakuora.

- Asidhi: Chero chinhu icho, kana chanyungudutswa mumvura, chinopa pH isingasviki 7.0 kana kupa iyo hydrogen ion.

- POT: National Aeronautics uye Space Administration.

- National Oceanic uye Atmospheric Administration: Iyo National Oceanic and Atmospheric Administration isangano rehurumende yeUS rinotarisa mamiriro uye shanduko yemakungwa ePasi nemhepo.