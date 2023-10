Kusvibiswa Kwedenga Kwakakwirira: Zvisaririra zveNzvimbo Yemuchadenga Inowanikwa muStratosphere yePasi

Masayendisiti anoongorora data rakaunganidzwa kubva mundege yekutsvagisa mu stratosphere vakawana zvinoshamisa - zvidimbu zvidiki zvesimbi uye zvisinganzwisisike kubva muspacecraft yakaraswa. Tsvagiridzo iyi, yakaitwa neNational Oceanic Atmospheric Administration (NOAA), pamwe nePurdue University neYunivhesiti yeLeeds, yakawana aruminiyamu nemamwe masimbi akaiswa mukati angangoita gumi muzana yezvikamu zviri mu stratosphere. Pakati pezvanga zvisingatarisirwi paive niobium nehafnium, izvo zvisingawanzo kuwanikwa munzvimbo ino yemhepo. Chakavanzika chemabviro avo chakagadziriswa apo zvinhu zvakateedzerwa kumashure kumasetellite uye maroketi anosimudzira, ayo anoashandisa mukupisa-kupisa, kukwirisa-kuita alloys.

Tsvagiridzo yakashandisa chiridzwa chakasarudzika chinonzi PALMS (Particle Analysis neLaser Spectrometry) yakaiswa pane imwe ndege yekutsvagisa kuti iunganidze uye kuongorora makemikari zvidimbu zvemhepo. Chidzidzo ichi, chakaburitswa muProceedings of the National Academy of Sciences, chakanangana nekudzidza zvidimbu zveaerosol mu stratosphere. The stratosphere, chikamu chechipiri chemhepo yePasi, imusha we ozone layer, inodzivirira pasi kubva pachiedza che ultraviolet chinokuvadza.

Kunyange huwandu hwekusvibiswa kubva muchadenga huchiita sehudiki, nemasatelliti anopfuura zviuru zvishanu akatangwa mumakore mashanu apfuura uye tarisiro yevazhinji vavo vanozopedzisira vapinda mumhepo, pane chikonzero chekunzwisisa kuti izvi zvinokanganisa sei stratospheric aerosols. OrbitingNow, sangano rinoronda zvinhu zviri muchadenga, parizvino rinotarisisa zvinhu zvinosvika 5,000 8,000 muEarth orbit izvo zvinozopedzisira zvatsva mumhepo.

Tsvagiridzo iyi inoburitsa kusaonekwa kwekuongorora kwechadenga nharaunda yePasi uye kukosha kwekurasa zvine hungwaru kwemarara emuchadenga. Kunzwisisa kuti marara emuchadenga anokanganisa sei mhepo yedu kwakakosha pakudzivirira kwepasi redu uye kusimukira kwakasimba kwehunyanzvi hwemuchadenga.

