Yechidiki Nyeredzi Cluster Pedyo NeBlack Hole Dzinonetsa Dzidziso dzeNyeredzi Kuumbwa

Vatsvaguri vakaona kuti nyeredzi cluster IRS13, iri padyo negomba dema reSagittarius A* pakati peboka redu renyeredzi, idiki pane zvaimbofungwa. Kuwana uku kunonetsa dzidziso dziripo pamusoro pekuumbwa kwenyeredzi munharaunda yemakomba matema uye kunopa ruzivo rutsva munhoroondo neramangwana renyeredzi yedu.

Chikwata chevatsvakurudzi chepasi rose, chinotungamirwa naDr. Florian Peißker vekuYunivhesiti yeCologne, vakaongorora data kubva kune akawanda materesikopu anotora makumi emakore akati wandei kuti vadzidze nezve IRS13 nyeredzi cluster. Vakaona kuti nyeredzi dziri muboka racho dzine mazana mashoma ezviuru zvemakore, iduku zvikuru pane zvaitarisirwa.

Kuvapo kwenyeredzi diki zhinji pedyo negomba guru dema kunopesana nezvinofanotaurwa nedzidziso dzazvino. High-energy mwaranzi uye mafungu emvura anofanirwa kuita kuti zviome kune nyeredzi diki kuvepo mudunhu rino. Nekudaro, timu inotaridza kuti IRS13 yaive nekuumbwa kwenyonganyonga, zvichipesvedzerwa nezvinhu zvakaita sekukweshana neinterstellar medium, kudhumhana nemamwe masumbu enyeredzi, uye masimba ayo emukati. Simba regiravhiti reblack hole rakazopedzisira rabata sumbu, zvichiita kuti pave nekukatyamadzwa kweuta uye zvichikonzera kumwe kuumbwa kwenyeredzi.

Chidzidzo ichi chakashandisawo James Webb Space Telescope (JWST), iyo yakapa spectrum yeGalactic Center isina kukanganiswa kwemhepo. Iyi spectroscopic analysis yakaratidza kuvapo kwechando chemvura, chinowanzowanikwa chakapoteredza zvinhu zviduku zvenyeredzi, zvichipa humwe uchapupu hwehudiki hwenyeredzi pedyo negomba dema.

Dr. Michal Zajaček, musayendisiti wepaMasaryk University, akataura kuti IRS13 ine kiyi yekunzwisisa kwakabva nyeredzi dziri pakati peboka redu renyeredzi. Zvakawanikwa zvinoratidza kuti nyeredzi diki diki dzinogona kunge dzakaumbwa mumasumbu enyeredzi seIRS13 padyo negomba dema rakakura.

Tsvagiridzo iyi inopikisa fungidziro dzakapfuura pamusoro pekuumbwa kwenyeredzi pedyo nemakomba matema uye inovhura mikana yekuenderera mberi nekuongorora nezvekubatana pakati penzvimbo yegomba dema nematunhu kure kure nechiedza.

Sources:

- Zita rekudzidza: "The Evaporating Massive Embedded Stellar Cluster IRS 13 Pedyo neSgr A*. I. Kuonekwa Kwehuwandu Hwakapfuma hweZvinhu zvine Hupfu muIRS 13 Cluster”

- The Astrophysical Journal

-James Webb Space Telescope (JWST)

– Tsanangudzo yegomba dema

- Tsanangudzo yeJames Webb Space Telescope

- Tsanangudzo yeAstrophysical Journal

– Tsanangudzo yeMilky Way