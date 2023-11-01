Masperm anochinja maitiro avo ekushambira kuenda kune akasiyana Fluid nharaunda

Chidzidzo chitsva chakaburitswa mujenari Cell Reports Physical Science chinoburitsa kuti urume hune hunyanzvi hunoshamisa hwekugadzirisa masimba avo nekugadzirisa maitiro avo ekushambira kuti asangane nezvinetswa zvenzvimbo dzakasiyana dzemvura. Tsvagiridzo iyi, yakaitwa nemasainzi epaMonash University, inopa nzwisiso yakadzama yekuti urume hunofamba sei nemudumbu remukadzi nekugonesa kufamba kwavo.
Sechivanhu, kudzidza maitiro esperm padanho resero rimwe kwave kunetsa. Nekudaro, vaongorori vakakunda kudzikisira uku nekushandisa nhandare yekuyedza yakagadziridza mamiriro akakodzera emuviri. Muchishandiso ichi chemicrofluidic, urume hwemunhu hwakafumurwa kune akasiyana maviscosity uye shear mitengo, nepo flagellar waveform uye simba raionekwa pachishandiswa nzira dzepamusoro dzemicroscope.
Zvakawanikwa pachidzidzo ichi zvakaratidza kuti viscosity inoita basa rakakosha kupfuura mwero weshear mukupesvedzera sperm flagellar waveforms. Urume hwakaratidzwa kuratidza simba-rinoshanda kurova maitiro mukupindura shanduko yemvura viscosity. Munzvimbo dzine maviscosity akaderera, kuyerera kwemvura kwakange kune kushomeka kwembeu motility uye simba. Nekudaro, mune yakakwirira-viscosity midhiya, shanduko mushear rate yakakanganisa flagellar curvature uye kurova frequency.
Zvakakosha, chidzidzo chacho chakasimbisawo maitiro ekugadzirisa ekushambira kwembeu. Kana yaiswa kushear rate ye3 pasekondi, iyo inotevedzera mamiriro esperm rheotaxis, pakanga paine kuwedzera kwekugadzirwa kwesimba uye shanduko mukurova flagellar. Mbeu yakagadzirisa chizvarwa chavo chemagetsi kuti chishambire zvakanaka pakatarisana nekuyerera.
Zvakawanikwa izvi zvinopa nzwisiso yakakosha mumagadzirirwo akaomarara anoshandiswa nembeu kufamba munzira yemukadzi nekugonesa mikana yavo yekusangana. Vatsvagiri vanoronga kuenderera mberi nekunatsa hunyanzvi hwavo uye kuitisa zvimwe zvidzidzo kuti vanzwisise kukanganisa kwemvura inoshanduka pamhedzisiro yekubereka.
Inowanzobvunzwa Mibvunzo (FAQ)
Mubvunzo: Mbeu inogadzirisa sei maitiro avo ekushambira?
A: Mbeu inogadzirisa maitiro avo ekushambira nekugadzirisa yavo flagellar waveform, iyo inoreva nzira iyo miswe yadzo inotenderera.
Mubvunzo: Ndezvipi zvinhu zvinokurudzira sperm flagellar kurova maitiro?
A: Tsvagiridzo yakaratidza kuti viscosity ine simba rakakura pane sperm flagellar waveforms pane shear rate. Shanduko mune fluid viscosity inokanganisa sperm motility uye simba.
Mubvunzo: Urume hunoshambira sei pakuyerera?
A: Urume hunoratidza chiitiko chinonzi rheotaxis, kwavanoshambira vachipesana nekuyerera kwemvura. Izvi zvinovabvumira kufamba vakananga kuzai.
Mubvunzo: Urume hwakadzidzwa sei mutsvakurudzo iyi?
A: Masayendisiti akashandisa microfluidic mudziyo kuona urume hwemunhu pasi pemamiriro ehunhu anoenderana. Izvi zvakabvumira kuongororwa kwe flagellar waveform uye energetics.
Mubvunzo: Ndezvipi zvinorehwa netsvagurudzo iyi?
A: Kunzwisisa kuti urume hunoenderana sei nemhoteredzo yemvura yakasiyana-siyana kunogona kupa ruzivo mumibairo yembereko uye kubatsira mukugadzira nzira dzekurapa dzakavandudzwa mukubatsira kubereka.