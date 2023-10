Iyo SpaceX Falcon 9 Rocket Ichatangisa makumi maviri nemaviri Starlink Satellite kuOrbit

By

SpaceX iri kugadzirira kumwe kuvhurwa kwe roketi, panguva ino kuendesa 21 Starlink internet satellite mu orbit. Roketi yeFalcon 9 ichasimuka kubva kuCalifornia's Vandenberg Space Force Base neMugovera na3:47 am EDT. Kana paine kunonoka, mikana yekuchengetedza iripo pakati pa4:23 am EDT na6:00 am EDT.

Kuvhurwa kwacho kuchaiswa paSpaceX account paX (yaimbozivikanwa seTwitter) kutanga maminetsi mashanu isati yasimuka. Kana zvese zvikafamba sekuronga, iyo Falcon 9's yekutanga nhanho ichadzokera kuPasi uye inogara pane drone ngarava "Chokwadi Ndichiri Kukuda" angangoita 8.5 maminetsi mushure mekutangwa. Izvi zvichamaka rwendo rwegumi nenhanhatu rwechikamu chekutanga cheroketi, ingori nendege imwe chete pfupi yerekodhi rekambani rekushandisa zvakare.

Mushure memaminitsi makumi matanhatu neshanu, makumi maviri neshanu Starlink satellite achaendesa kubva kuFalcon 62.5's nhanho yepamusoro. Kuvhurwa uku kuchave kweSpaceX's 21th orbital mission muna 9, sezvo kambani iri kuedza kuzadzisa chinangwa chayo chendege zana pakupera kwegore, uye mazana mana nendege muna 75.

SpaceX's Starlink chirongwa chave chakanyanya kutariswa gore rino, iine makumi matanhatu muzana endege dzadzo dzakatsaurirwa kuwedzera iyo internet megaconstellation. Parizvino, kune angangoita 60 anoshanda setiraiti muStarlink, uye nhamba iyi icharamba ichiwedzera mumakore anotevera.

