SpaceX Inozivisa Kwekutanga-Mangwanani Kuvhurwa kweFalcon 9 Rocket

By

SpaceX yakazivisa kuvhurwa kuri kuuya kubva kuVandenberg Space Force Base. Kambani iri kunanga 12:47 am muna Gumiguru 21 yekuvhurwa kweFalcon 9 roketi kubva kuSLC-4E. Chinangwa chekuvhurwa uku ndechekuendesa makumi maviri nemaviri Starlink satellite kune yakaderera-Earth orbit.

Muchiitiko chekuti kuvhurwa hakugone kuenderera sezvakarongwa, SpaceX yakaratidza mikana mitatu yekuchengetedza pakati pa1:23 am na3 am yekurongazve. Pamusoro pezvo, kune mimwe mikana mitanhatu yekuchengetedza iripo kutanga na11:26 pm Mugovera kusvika 2:50 am Svondo.

Kune avo vanofarira, webhu inorarama kubva kuSpaceX ichave inowanikwa maminetsi mashanu isati yatanga. Izvi zvinopa vataridzi nechaiyo-nguva zvigadziriso uye kuvabvumira kupupurira mishoni sezvairi kuitika.

Zvakakosha kucherechedza kuti iyo booster inotsigira iyi mishoni yakashandiswa ka15 mukutanga kwekutanga. Kutevera kupatsanurwa kwedanho, nhanho yekutanga yeroketi inotarisirwa kumhara paOf Course I still Love You Droneship muPacific Ocean. Uku kushandiswazve chinhu chakakosha mukuedza kweSpaceX kudzikisa mutengo wekuongorora nzvimbo uye kuita kuti ive yakasimba.

Nezvekukanganisa kwenzvimbo, hapana sonic booms inotarisirwa kunzwika panguva yekuvhurwa uku. Aya inhau dzakanaka kune vagari vepedyo, sezvo sonic booms inogona kukanganisa uye kushamisa.

Pakazere, kutanga-mangwanani uku kutanga neSpaceX kunomiririra imwe nhanho yekumberi muchinangwa chekambani chirikuenderera mberi chekuvandudza nekuwedzera satellite yayo yepasirese internet network.

Tsanangudzo:

- Falcon 9 roketi: Yematanho maviri orbital yekumisikidza mota yakagadziriswa neSpaceX. Yakagadzirirwa kutakura kwakavimbika uye kwakachengeteka kwemasatelliti uye mitoro inobhadharwa munzvimbo.

-Nyeredzi dzeStarlink setiraiti: Kuungana kwemasetelliti madiki akaiswa neSpaceX nechinangwa chekupa kuvharika kwepasi rose.

-Chokwadi Ndichiri Kukuda Droneship: Ngarava yakazvimiririra drone inoshandiswa neSpaceX kumhara uye kudzoreredza rocket boosters pagungwa.

Kwakabva: SpaceX (hapana URL yakapihwa)