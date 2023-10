Satellite Disposal: Kukura Kwezvakatipoteredza Kunetsekana Munzvimbo

By

Masatelliti asvika kumagumo ehupenyu hwavo hwekushanda anoisa dambudziko kumasangano emuchadenga. Nzira dziripo iyezvino dzekurasa zvitundumuseremusere izvi zviri kuzvisiya zviri mugwara, zvichizvisimudzira kuenda kunzira dzemakuva kure nemasatelliti anoshanda, kana kuzvidzosera kuNyika kuti ipindezve mumhepo. Nekudaro, ongororo ichangoburwa yakaitwa nevatsvagiri vePurdue University uye NOAA yakaratidza kuti kudzoka kwemuchadenga hakuna mhedzisiro.

Sechinyakare, kudzoreredza kwemuchadenga kwave kutorwa senzira yakavimbika yekurasa masatellite mupasi pasi orbit (LEO). Sezvo LEO iri kuwedzera kuzara nemasatellite mumakore achangopfuura, nzira iyi yekurasa yakawedzera kufarirwa. Zvakadaro, ongororo yakaburitswa muProceedings of the National Academy of Sciences inoratidza kuti kudzokorodza kwemuchadenga kuri kukonzera kuti nzvimbo yepamusoro yemhepo yePasi ive netsvina nemasara emhute ezvitundumuseremusere.

Chikwata chekutsvagisa chakaona shanduko mukuumbwa kweiyoni makore akasiiwa nemameteorites achipinda mumhepo. Vakaona kuti kuchinja kwekemikari zvigunwe zvezvigunwe izvi zvaigona kuitika nekuda kwekuwedzera kwenhamba yezvitundumuseremusere zvinopinda mumhepo. Kuti vasimbise zvavakawana, vaongorori vakanamira zviridzwa kundege uye vakaita zviyero zvakanangana zvemuchadenga anenge mamaira gumi nemaviri pamusoro peAlaska nekondinendi yeUS.

Mhedzisiro yechidzidzo ichi yakaratidza kuwanda kwakakosha kwesimbi mumhepo, kusanganisira lithium, aluminium, mhangura, lead, magnesium, uye sodium, iyo yakanyatso kuteverwa nesatellite reentry. Mukuwedzera, vatsvakurudzi vakacherechedzawo kuti 10% yeaerosol particles inotarisirwa kuchengetedza ozone layer ine aluminium.

Kunyange kuzara kwezviwanikwa izvi pane zvakatipoteredza uye kushanduka kwemamiriro ekunze kusati kwanyatsojeka, vaongorori vanotenda kuti inosimbisa kukosha kwekubhururuka kwemuchadenga kwevanhu panyika. Kunzwisisa mhedzisiro yekuwedzera kunyura kwesimbi mumhepo kwakakosha kuongorora njodzi dzinogona kuitika kune ese ozone layer uye hupenyu huri pamusoro pePasi. Zvimwe zvidzidzo zvichadiwa kuti tinzwisise zvizere zvinokonzeresa nzira dzekurasa satellite pane zvakatipoteredza uye kuona kana dzimwe nzira dzichifanira kuongororwa kuderedza kusvibiswa kwemhepo yePasi.

Tsanangudzo: Low Earth Orbit (LEO) inzvimbo yenzvimbo mukati memakiromita angangoita 2000 epasi pePasi panogara masatellite mazhinji uye International Space Station.

– Tsanangudzo: Kupindazve kwemuchadenga (atmospheric reentry) inzira iyo chitundumuseremusere kana satellite chinopinda mumhepo yePasi mushure mekupedza basa racho kana kusvika kumagumo ehupenyu hwacho hwekushanda.