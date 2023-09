Evolutionary History Inoburitsa Kukura Kunonoka muMakarwe

Ongororo ichangoburwa yakabudiswa muCurrent Biology ine musoro unoti "Mavambo ekukura zvishoma pamutsara wegarwe" yakajekesa kuti sei ngwena, kusanganisira makarwe nemhembwe, dzichikura zvishoma nezvishoma zvichienzaniswa nehama dzadzo dzepedyo dzinorarama, shiri. Boka rekutsvagisa rakaongorora chimiro chemukati chemapfupa efossil kubva kune 200-year-old crocodilian madzitateguru, anozivikanwa se crocodylomorphs, uye akawana kuti akakura zvishoma nezvishoma, akafanana nengwena yemazuva ano.

Vatsvakurudzi vakashamiswa kuona kuti mapfupa emapfupa emakarwe akare aya aiva nemhando inonzi parallel-fibred bone, zvichiratidza kukura pakati pemadzitateguru avo aikurumidza kukura uye makarwe anhasi ari kukura zvishoma nezvishoma. Kuwana uku kunodenha dzidziso yakajairika yekuti kukura zvishoma nezvishoma mumakarwe mhenyu kwakabatana nemararamiro avo ekugara, emvura. Aya ekutanga crocodylomorphs aive achishanda uye akazara mhuka dzepanyika, kwete zvinopararira zvakavandira zvikara zviripo nhasi.

Chidzidzo ichi chaisanganisirawo kuongororwa kwemafossils kubva kune achangowanikwa gombe rengwena akararama makore 210 miriyoni apfuura muSouth Africa. Vatsvakurudzi vakaongorora mapfupa pasi pe-high-powered microscope kuti vaone zera rekufa, kukura kwegore negore, uye maitiro emapfupa emapfupa. Vachienzanisa muenzaniso mutsva nemamwe marudzi anozivikanwa, vakauziva satateguru vengwena vapakuvamba zvikuru, sezvingabvira vapakuvamba zvikurusa veboka rinobatanidza makarwe azvino uno.

Vatsvakurudzi vakawana kuti mhuka huru dzakakura zvishoma nezvishoma kupfuura dzimwe mhuka huru dzenguva yayo, dzakadai semadinosaur. Iri zano rekukura zvishoma rakaramba richidzikira zvakanyanya mumhando dzecrocodylomorph dzichangobva kuitika. Kukura zvishoma nezvishoma kwakava chimiro cheese anozivikanwa crocodylomorphs achiburuka kubva kumadzitateguru avo ekare, achivabvumira kupona chiitiko chekutsakatika kukuru pakupera kweTriassic Period.

Kune rumwe rutivi, ma<em>dinosaur anofungidzirwa kuti akapukunyuka kutsakatika kukuru kupfurikidza nokukura nokukurumidza. Chiitiko ichi chakaita kuti pave nekugarisana kwema<em>dinosaur aikura nokukurumidza uye ma<em>crocodylomorphs aikura zvishoma nezvishoma munguva inotevera, pakupedzisira achiisa hwaro hwekusiyana kwekukura kunoonekwa muvana vavo vemazuva ano, shiri, uye makarwe.

Zvakawanikwa muchidzidzo ichi zvinoratidza kuti mutsauko wekukura pakati peshiri nemakarwe wakavambwa kare munhoroondo yekushanduka-shanduka kweboka, kunyangwe tateguru wavo aive mhuka iri kukura nekukurumidza. Tsvagiridzo iyi inobatsira pakunzwisisa kwedu kwezvinhu zvakaoma zvinopesvedzera maitiro ekukura uye shanduko yekushanduka-shanduka mumarudzi akasiyana.

Sources:

– “Mavambo ekukura zvishoma nezvishoma padzinza rengwena” – Current Biology

– Prof. Jennifer Botha, University of the Witwatersrand

– Prof. Jonah Choiniere, University of the Witwatersrand

- Bailey Weiss, Yunivhesiti yeWitwatersrand

- Paul Barrett, Merit Purofesa wePalaeontology pa Natural History Museum, London