Neptune pakupikisa: Rini uye Sei Kuona Iyo Ice Giant

Neptune, nyika yechisere kubva kuzuva uye nyika iri kure kwazvo musolar system yedu, ichapikisa neChipiri, Gunyana 19. Izvi zvinoreva kuti ichave mumutsara wakananga nezuva neNyika, nepasi redu rakamiswa pakati. Sebhonasi yakawedzerwa, Neptune ichaitawo nzira yepedyo yePasi, inozivikanwa se perigee, panguva imwe chete. Izvi zvichaita kuti nyika iri kure iite seyakakura uye ichipenya mudenga rehusiku, zvichigadzira mukana wekutarisa.

Kubva kuNew York City, Neptune ichasimuka kumabvazuva nenguva dza6:58 pm EDT uye yozoonekwa maawa mashoma gare gare. Panzvimbo yayo yepamusoro-soro mudenga, nguva dza12:51 am EDT neChitatu, Gunyana 20, Neptune ichange iri 46 madhigirii pamusoro pedenga. Ichange iri muboka renyeredzi rePisces.

Nekudaro, zvakakosha kuziva kuti kunyangwe Neptune iri paperigee, Nyika neaizi hofori zvichiri kure zvakanyanya. Munguva iyi yekuswedera pedyo, Neptune ichange ichiri makiromita 2.7 mabhiriyoni kubva pasi redu. Kupa mamwe maonero, Earth neMars zvakaparadzaniswa neavhareji yedaro remamiriyoni 140 mamaira. Izvi zvinoreva kuti nhambwe yeavhareji pakati peMars nePasi inogona kukwana pakati pePasi neNeptune kanoda kusvika ka20.

Nekuda kwechinhambwe chakakura, Neptune haigone kuonekwa mudenga neziso rakashama. Ine hupamhi hwemamaira 31,000 50,000 (XNUMX kilometres), inopeta nekana kukura kwePasi, zvichiita kuti ive nyika yechina pakukura muhurongwa hwedu hwezuva. Zvisinei, kuonekwa kweNeptune kunoda kushandiswa kweteresikopu kana mabhainokura emhando yepamusoro uye mamiriro ekunze akanaka.

If you’re interested in observing Neptune or capturing photos of the night sky, there are various resources available. Space.com provides guides on the best telescopes, binoculars, cameras, and lenses for astrophotography. If you manage to photograph Neptune at opposition, you can even submit your images and details to [email protected] for the chance to share them with other space enthusiasts.

Mukupedzisa, kushora kwaNeptune uye kuva pedyo nePasi kunopa mukana wakanakisa wekuona nekudzidza iyi hofori yechando iri kure. Nekushandisa midziyo yakakodzera uye kuwana nzvimbo yakakodzera, vanotarisa denga vanogona kushamiswa nezvishamiso zvesolar system yedu.

