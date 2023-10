Aquifer Drainage muMartian Chaotic Terrains Inoburitsa Humbowo hweDwava reMadhaka Ekare

Chiratidzo chakawanikwa nechikwata chakabatana chinotungamirwa nePlanetary Science Institute's Alexis Rodriguez chakaburitsa humbowo hwemapani ane madhaka akagadzirwa neaquifer drainage mukati meMartian inodonha maumbirwo anonzi mhirizhonga terrains. Vatsvakurudzi vakatarisa pane sedimentary unit mukati meHydraotes Chaos, iyo yavanodudzira kuti ndiyo yakasara yedhaka redhaka rakagadzirwa nekubuda kubva kune gasi-yakachajiswa mudstone stratigraphy inotangira makore anoda kusvika mabhiriyoni mana apfuura. Iyi nguva inopindirana nenguva apo pamusoro peMars paigona kugarika. Sediments inowanikwa munzvimbo iyi inogona kunge ine humbowo hwehupenyu hwekare.

Tsvagiridzo iyi, ine musoro unoti "Kuongorora humbowo hwepakati peAmazonian aquifer sedimentary kuputika kwakasara munzvimbo yeMartian chaotic terrain" uye yakaburitswa muNature Scientific Reports, yaive yekushandira pamwe nevamwe vanyori veNASA Ames Research Center, University of Arizona, Autonomous University of. Barcelona, ​​Blue Marble Space Institute of Science, uye University of Florida.

Chimwe chezviwanikwa zvinokatyamadza kuvepo kwemakomo anoputika edhaka nemadiapir muHydraotes Chaos, ayo akapararira uye anotendwa kuti anokonzerwa nekuputika kwemakomo. Panzvimbo pokukwira magma uye kuputika, mavhu akanyorova nemunyu zvinosvika nekupwanya pamusoro, zvichiita mirwi uye inoyerera. Aya maumbirwo emurwi anoitika chete pamusoro peiyo mhirizhonga yepasi zvinhu zvepasi uye kwete pamamesa, zvichikurudzira chinongedzo mukuumbwa kwezvinhu kwete genesis nematunhu ekuwedzera masimba anogadzirwa nekusimuka kwemagmatic.

Tsvagiridzo inhanho yakakosha mukunzwisisa nhoroondo ye geological uye inogona kugara yeMars. Inotaridza kukosha kwekuferefeta idzi nzvimbo dzine bongozozo, sezvo dzichigona kubata zviratidzo zvekugona kuvepo kwehupenyu hwekare papasi dzvuku. Sezvo ongororo yeMars ichienderera mberi, kumwezve kudzidza kweaquifer drainage uye sedimentary maumbirwo kuchabatsira mukuvhura zvakavanzika zvekare zvepasi.

