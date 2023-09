Vanhu Vanotyaira Kurasikirwa Kwemapazi Akawanda Mumuti WeHupenyu, Dzidzo Inowana

By

Chidzidzo chitsva chinonyevera nezvekutyisidzirwa kwekutsakatika kwevanhu vazhinji kunokonzerwa nemabasa evanhu, ichitaura kuti vanhu vari kutyaira kurasikirwa kwemapazi ose e "Muti weHupenyu." Chidzidzo ichi, chakaburitswa muProceedings of the National Academy of Sciences, chakasarudzika nekuti chinoongorora kutsakatika kwegenera rese kwete kungoita mhando yega yega.

Vatsvakurudzi vakatarisa kune vertebrate marudzi (kunze kwehove) uye vakaona kuti kubva mu5,400 genera yakadzidza, 73 yakanga yatsakatika mumakore ekupedzisira e500, uye vazhinji vavo vakanyangarika mumazana maviri emakore apfuura. Mwero wokutsakatika uyu wakakwirira zvikuru kupfuura zvingatarisirwa zvichibva pakufungidzira kubva muzvinyorwa zvezvisaririra.

Zvinoitwa nevanhu zvakadai sokuparadza nzvimbo dzinogara vanhu, kubata hove zvakanyanyisa, uye kuvhima zvinoonekwa sechikonzero chikuru chekutsakatika uku. Kurasikirwa kweimwe genus kunogona kuve nemhedzisiro inosvika kure kune ecosystem yese. Mumwe munyori wechidzidzo ichi, Gerardo Ceballos, anosimbisa kukurumidza kwemamiriro ezvinhu, achiti, "Zvinotinetsa ndezvekuti ... tiri kurasikirwa nezvinhu nekukurumidza, zvekuti kwatiri, zvinoratidza kuparara kwebudiriro."

Kunyange zvazvo nyanzvi dzose dzichibvumirana kuti mwero wazvino wokutsakatika unotyisa, kana uku kuchiumba kutsakatika kwevanhu vakawanda inhau yenharo. Masayendisiti anotsanangura kutsakatika kukuru sekurasikirwa kwe75% yezvipenyu munguva pfupi. Maererano naRobert Cowie, nyanzvi yezvinhu zvipenyu paYunivhesiti yeHawaii, vachishandisa tsanangudzo iyi, kutsakatika kwevanhu vakawanda hakusati kwaitika.

Zvakadaro, zvakawanikwa muchidzidzo zvemapazi ese eMuti weHupenyu kurasika zvinosimbisa kuoma kwemamiriro ezvinhu. Chidzidzo ichi chinoratidza kudiwa kwekukurumidzira kwechiito chekuchengetedza kusiyana-siyana kwezvipenyu uye kuchengetedza remangwana revanhu.

Sources:

- Ceballos, G., nevamwe. (2023). Kutsakatika kweBiological kuburikidza nekutsakatika kuri kuramba kuchiitika kwechitanhatu kunoratidzirwa nekurasikirwa kwehuwandu hwemhuka uye kudzikira. Nyaya dzeNational Academy yeScience.

- Kwayedza, Gunyana 20, 2023