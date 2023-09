Vanhu Vanotyaira Kurasika Kwemapazi Ese eMuti Wehupenyu, Inoyambira Chidzidzo Chitsva

Ongororo ichangoburwa yakabudiswa muProceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) yakaratidza kuti vanhu vari kukonzera kutsakatika kwemapazi ese e "Muti weHupenyu," zvichikonzera kushushikana pamusoro pekutsakatika kwehuwandu hwechitanhatu. Chidzidzo ichi, chakaitwa nevatsvakurudzi veNational Autonomous University of Mexico, chinotarisa kutsakatika kwegenera rose, zvinova zvikamu pakati pemarudzi nemhuri.

Kusiyana nezvidzidzo zvekare zvakangoongorora kurasikirwa kwemarudzi ega, tsvakiridzo iyi inoongorora kutsakatika kwegenera rese. Mupiro wakakosha nekuti unopa kunzwisisa kwakadzama kwemitengo iripo yekutsakatika. Muzvinafundo Gerardo Ceballos, mumwe wevakanyora ongororo iyi, vanotsinhira kuti dambudziko rekutsakatika kwaita dambudziko rekuchinja kwemamiriro ekunze asi rinowanzotariswa.

Nekuongorora data kubva kuInternational Union for Conservation of Nature (IUCN), vaongorori vakawana kuti 73 genera yakatsakatika mumakore mazana mashanu apfuura, nekutsakatika kwakawanda kunoitika mumazana maviri emakore apfuura. Izvi zvinokatyamadza, sezvo zvichibva pakutsakatika kwakapfuura, magenera maviri chete ndiwo aifanira kunge akarasika panguva imwe chete.

Chidzidzo ichi chinoti zviitiko zvevanhu zvakaita sekuparadzwa kwenzvimbo, kubata hove, nekuvhima ndizvo zviri kukonzera kutsakatika uku. Kurasikirwa kwechero genus imwe chete kunogona kuve nemhedzisiro inosvika kure kune ecosystem. Vatsvakurudzi vanodavira kuti chiito chokukurumidzira chinodiwa kudzivirira kumwe kurasikirwa uye kuparara kwebudiriro.

Kunyange zvazvo paine kuwirirana pakati penyanzvi kuti mwero wazvino wekutsakatika unotyisa, kuti unoenderana here nezvinodiwa zvekutsakatika kwevanhu vakawanda kunoramba kuri nyaya yegakava. Kutsakatika kukuru kunotsanangurwa sekurasikirwa kwe75% yezvipenyu mukati menguva pfupi. Zvisinei, kana kutsakatika kwemazuva ano kukaramba kuchienderera mberi kana kuwedzera, kuparara kwevanhu vakawanda kunogona kuitika.

Vanyori vechidzidzo ichi vanosimbisa kukosha kwekuisa pamberi pekuchengetedzwa uye kudzoreredzwa kwenzvimbo dzekugara kuitira kudzivirira kumwe kutsakatika. Vanotenda kuti zvichiri kugona kuchengetedza genera zhinji kana danho rekukurumidza rikatorwa.

Zvinyorwa: Zvinyorwa zveNational Academy of Sciences (PNAS)

Tsanangudzo:

Genera: Muchikamu chezvisikwa zvipenyu, genus inzvimbo pakati pemarudzi nemhuri.

Zvisikwa: Boka rezvipenyu zvine hunhu hwakafanana uye hunogona kuberekana kuti hubereke vana vanobereka.

Kutsakatika kweMisa: Kurasikirwa nekukurumidza kwechikamu chakakosha chezvipenyu mukati menguva pfupi yenguva, zvichitungamira kukuchinja kukuru kwezvakatipoteredza uye shanduko.

Muti weHupenyu: Dimikira rinomiririra hukama pakati pemarudzi akasiyana-siyana, kutsvaga nhoroondo yavo yekushanduka-shanduka kudzokera kumadzitateguru akafanana.