Kufumura Zvakavanzika ZveGenetic Zvakavanzika zveZvisikwa Zviri Mungozi

By

Kudyidzana nedzimwe nyika kwatanga basa rinoshamisa rekuburitsa zvakavanzika zvezvipenyu zviri mungozi yePasi. Chikwata cheYunivhesiti yeConnecticut's Biodiversity and Conservation Genomics, yakabatana neOxford Nanopore Technologies uye US Department of Agriculture Forest Service, iri kutungamira danho rekuisa mepu yeDNA yezvipenyu zviri mungozi yekutsakatika.

Chirongwa ichi chakatanga neboka revasati vapedza kudzidza vachigadzira mepu yeDNA yemuti webutternut uri mungozi. Muti webutternut, wakaberekerwa kuNorth America, wakatarisana nekudzikira kwehuwandu nekuda kwefungus kubva kunze kwenyika kubva kuAsia. Nekutevedza genome yemuti webutternut, vatsvakurudzi vanotarisira kuwana ruzivo rwemararamiro awo uye zvinogona kuchengetedza mhuka kuti isatsakatika.

Iyi nhamburiko huru inongova mavambo. Chikwata chine zvirongwa zvekuteedzera DNA yezvimwe zvipenyu zviri mungozi sekunge madota enhanga, yakadzika-sea corals, uye red-vented cockatoo. Kuburikidza netsvagiridzo iyi yakazara, masayendisiti anovavarira kugadzira raibhurari yeruzivo rwemajini iyo inogona kuzivisa kudzoreredza uye kuchengetedza sarudzo.

Zvizhinji zvezvipenyu izvi hazvina kunyatsodzidzwa nesainzi, uye kutevedzana kwavo kweDNA hakuzivikanwe zvakanyanya. Nekutevedza genome dzezvipenyu zviri mungozi, masayendisiti anogona kuwana kunzwisisa kwakadzama kwehunhu hwavo hwakasiyana uye kuona majini anobatsira mukupona kwavo.

Chimwe chinhu chinonakidza chetsvagurudzo iyi mhando dzeploidy dzinoonekwa mumhando idzi. Mhuka zhinji dzine diploid, dzine makopi maviri ekromosome imwe neimwe, nepo mimwe miti inogona kuva matatu kana tetraploid. Nekudaro, iyo nhanga ash muti uri kutevedzana gore rino unofungidzirwa kuve octaploid, inodarika zvinotarisirwa uye inomutsa mibvunzo inonakidza nezve genetics yayo.

Kukanganisa kwechirongwa ichi kunongopfuura kuchengetedza kusiyana-siyana kwezvipenyu. Inopawo yakakosha-yepasirese yekutsvagisa ruzivo rwevadzidzi vasati vapedza kudzidza, ichivabvumira kuti vabatsire mukutsvagisa kwesainzi uye kuedza kuchengetedza.

FAQ:

Mubvunzo: Chii chinonzi DNA?

A: DNA, kana deoxyribonucleic acid, imorekuru rinotakura mirairo yemajini yekukura, kukura, nekubereka. Iyo inoumbwa nenyucleotides uye inoumba kaviri helix chimiro. DNA inowanikwa musero rinenge rose rechinhu chipenyu.

Mubvunzo: Chii chinonzi mhuka?

A: Mhuka iboka rezvisikwa zvipenyu zvinofanana uye zvinogona kuberekesana kuti zvibereke vana. Ipfungwa yakakosha mubiology inoshandiswa kurongedza nekuronga kusiyana kwehupenyu.

Mubvunzo: Kutevedzana kweDNA kunobatsira sei mhuka dziri mungozi?

A: Kutevedza DNA yezvipenyu zviri mungozi kunopa ruzivo mumararamiro adzo uye inotaridza hunhu hunobatsira mukusimba kwavo. Ruzivo urwu runogona kutungamira mabasa ekuchengetedza uye zvinogona kuchengetedza mhuka kubva mukutsakatika.

Mubvunzo: Sei kugadzira mepu yeDNA yezvipenyu zviri mungozi kwakakosha?

A: Kugadzira DNA yezvipenyu zviri mungozi kunobatsira kugadzira raibhurari yeruzivo rwemajini iyo inogona kuzivisa kudzoreredza uye kuchengetedza sarudzo. Zvinobatsirawo kuruzivo rwesainzi nekufumura miono mitsva yezvakasiyana zvemageneti ezvipenyu izvi.